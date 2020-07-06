В Индии отменили открытие Тадж-Махала из-за коронавируса

06.07.2020, 8:08, Новости дня

Власти индийского города Агра не решились открывать Тадж-Махал и другие памятники города для посещения на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране.

В прошлый четверг министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель сообщил, что министерство культуры с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели, с соблюдением всех мер безопасности.

«Открытие этих памятников привлечет туристов и может стать причиной распространения коронавируса. На встрече, состоявшейся в воскресенье между командой районного уровня COVID-19 и членами археологической службы Индии, было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры в настоящее время», – передает РИА «Новости» заявление местных властей.

Наиболее известным памятником Агры является мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Помимо него в городе на севере Индии, который 130 лет был столицей империи Моголов, расположены и другие памятники истории, в частности крепость Агры, Жемчужная мечеть и дворец Шах-Джахана.

Согласно последним данным, Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших, число заразившихся коронавирусом превысило 697 тыс., погибли более 19 тыс. человек.

Напомним, в воскресенье ВОЗ сообщила, что количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек.