 

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

06.07.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на неопределенных перспективах восстановления спроса.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% – до 43,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,49% – до 40,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на стоимость американской нефти WTI оказывает продолжающийся активный рост числа новых случаев коронавируса в США. Это может снова поставить под удар спрос на топливо в Соединенных Штатах. Только за первые четыре дня июля 15 американских штатов сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражения COVID-19.



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