ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

06.07.2020, 7:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», – приводит слова Сваминатан РИА «Новости».

Она отметила, что у ВОЗ есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.

В настоящий момент РФ не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. К программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.

Напомним, 2 июля российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали поставлять препарат для лечения коронавируса «Авифавир» на экспорт.