 

Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ми-2 под Ростовом пилота

06.07.2020, 7:30, Новости дня

Пилот совершившего жесткую посадку в Ростовской области частного вертолета Ми-2 госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По словам представителя пресс-службы регионального главка МЧС, «у пострадавшего пилота перелом ноги, ссадины, ушибы», он госпитализирован, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Ростовский губернатор поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции

29.04 / Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

14.04 / Жителям Сум запретили приходить в храмы на пасхальные и поминальные службы

02.06 / Сенат Польши принял новые правила проведения президентских выборов

18.06 / Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья

16.05 / СК проверит информацию о невыплате “коронавирусных” денег иркутским врачам

28.05 / Саакашвили предупредил о «балканизации» Украины

27.04 / Объявлены характеристики планшета Microsoft Surface Go 2

15.04 / Россия нарастила вложения в американский госдолг

16.04 / Победитель «Лидеров России» назначен руководителем департамента Минюста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска