Степан Меньщиков из «Дома-2» сыграет пышную свадьбу с цыганами и медведями

06.07.2020, 7:30, Разное

Степан Меньщиков заявил, что он вместе с Ангелиной Монах сыграет пышную свадьбу в дворянском стиле, на нее участник проекта «Дом-2» хочет пригласить цыган и привести медведя. Недавно Степан Меньщиков принял решение вернуться в телепроект, он сразу обзавелся парой, а позднее они захотели узаконить отношения.

По словам Степана Меньщикова, его будущая супруга уже выбрала платье. Оно свободное и расходится от груди. Поскольку Ангелина Монах беременная, она захотела скрыть свое положение, но при этом наряд, по ее мнению, должен соответствовать масштабам торжественного мероприятия.

Церемония бракосочетания состоится 7 июля. А само торжество перенесли на сентябрь. Степан Меньщиков отметил, что свадьба будет пышной. Ее гости смогут увидеть карету, тройку лошадей, цыган и даже медведей. Развлечением публики займутся звезды российской эстрады, а само мероприятие Меньщиков хочет стилизовать под эпоху конца XIX века.