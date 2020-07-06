Маленький мальчик уже 2 года боится большого черного медведя, которого его мама не видит

06.07.2020, 7:16, Разное

Эту жуткую историю пояснила вчера пользовательница сайта Reddit с ником "Faye1991". По ее словам все началось три года назад, когда они купили новый дом. Ее маленькому сыну тогда был 1 год, сейчас ему четыре.

Мальчик в два года начал довольно хорошо говорить и мог общаться с родителями полными предложениями. Примерно в то же время его мать уволилась с работы, чтобы работать на дому и подольше быть с сыном.

Теперь, когда она была с ребенком 24 часа в сутки, она стала замечать странности в его поведении, на которые раньше не обращала внимание. Первым делом она увидела, что ее сын часто смотрит в "никуда" и даже машет туда рукой, словно с кем-то здоровается.

Сначала она не сильно обращала на это внимание, но потом ребенок все чаще стал смотреть именно в сторону пустого коридора и при этом он нервничал и даже плакал (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Когда его мать спрашивала его "Почему ты плачешь?", он отвечал "Там страшно". А когда она спросила сына, почему там страшно, он ответил "Медведь".

Его мама подумала, что может быть сын говорит об одной из своих игрушек в детской комнате, которая напугала его когда-то и он запомнил это. Однако ее удивило поведение сына, если эта версия была бы правдивой, ведь глядя в коридор, невозможно было увидеть детскую комнату, она находилась куда дальше.

Поэтому она спросила "Милый, а как выглядит этот медведь?" и ребенок ответил "Он большой и черный".

После этого мальчик заплакал, а мама обняла его, чтобы утешить.

По всей видимости, среди игрушек мальчика не было ни одной, которая была бы похожа на большого черного медведя, поэтому женщина тут же подумала о чем-то сверхъестественном. При этом она призналась, что и она сама ранее сталкивалась с необъяснимыми вещами в жизни.

Следующая неделя прошла спокойно, но потом мать взялась временно присмотреть за другим маленьким ребенком и в какой-то момент этот ребенок ползал по полу в коридоре и вдруг замер, уставясь на пустое место. В тот же момент ее родной сын повернул голову и начал смотреть на это же место.

А потом оба ребенка разом заплакали и побежали к женщине. "Что там такое? Где это?", – спросила она родного сына и он показал пальцем на прихожую. Женщина ничего не увидела, это было просто пустое помещение, однако мальчик продолжал тянуть ее за платье, а потом показал пальцем на другую комнату и сказал "Мама, медведь сейчас там".

Комната, на которую он указывал, была рабочим кабинетом его матери. Там она преподавала английский онлайн. Женщина зашла в эту комнату, там тоже было пусто и не было ничего, что могло бы напугать ребенка. При этом оба мальчика стояли в коридоре и не заходили в кабинет, а продолжали реветь от страха.

"Честно говоря, что бы это ни было, это уже начало меня бесить. Оно пугало не только моего сына, но и его друга, а такие вещи совсем не круто".

Через несколько дней в гости пришла бабушка мальчика и его мать пояснила ей о том, что ребенок видит нечто невидимое, и оно его очень пугает. После этого бабушка решила провести в доме чистку с помощью шалфея и горящей свечи.

На некоторое время "Медведь" пропал, но потом мальчик снова начал его видеть. В доме снова провели чистку с шалфеем и свечами, существо на время пропало, а потом снова появлялось. И так повторялось каждые несколько недель или месяцев.

Сейчас сыну автора истории уже четыре года, но он все равно время от времени говорит о том медведе, особенно перед сном. К примеру он может спросить "Ты уверена в том, что монстров не существует? Даже медведя?".

Также в этом доме сейчас подрастает годовалая сестра мальчика и она тоже начала смотреть в пустое место и иногда говорить "Эй" кому-то невидимому.