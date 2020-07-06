 

Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

06.07.2020, 7:16, Разное

В 2012 году шесть рабочих, трудящихся в заброшенном руднике в провинции Юньнань на юго-востоке Китая, внезапно разом заболели странной болезнью. У них был сильный кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание. 

Всем заболевшим сделали анализы на вирус атипичной пневмонии, но его следов выявлено не было, это было нечто совершенно новое и непонятное. 

Когда трое из заболевших скончались, пещера, где они работали, была тут же закрыта, а вскоре туда приехали люди из вирусной лаборатории Уханя. Одетые в защитные белые костюмы, они зашли внутрь рудника и взяли со стен и пола несколько образцов.

В образце, который представлял собой высушенные фекалии летучих мышей, был обнаружен ранее неизвестный науке коронавирус. Он получил название RaBtCoV/4991. Позже этот вирус привезли в лабораторию Уханя и далее его следы обрываются. Неизвестно, что там с ним делали, какие эксперименты проводили и как именно изучали.

О RaBtCoV/4991 в свободном доступе есть лишь одна научная статья и та появилась в журнале Nature лишь в феврале 2020 года, когда уже начала разгораться эпидемия коронавируса Covid-19. При этом в ней не упоминалось, что RaBtCoV/4991  привел к гибели трех человек.

Но самое главное не это, а то, что недавнее  исследование показало, что коронавирус  RaBtCoV/4991 можно назвать ближайшим "предком" Covid-19, потому что между ними обнаружилось сходство на 96,2%.

Любопытно, что в руднике, в котором в 2012 году произошла вспышка  RaBtCoV/4991, несмотря на его заброшенность, уже многие годы работали люди, но раньше никто из них не заражался. От этого рудника до Уханя огромное расстояние в 1 тысячу миль и именно в Ухане в конце 2019 года началась глобальная пандемия коронавируса Covid-19, которая к настоящему времени заразила более 11 миллионов человек и убила свыше 525 тысяч человек.

Таким образом, похоже, складывается слаженная картина – Covid-19 возник не на рынке морепродуктов Уханя, где торговали мясом диких животных, а каким-то образом проник на волю именно из местной вирусной лаборатории. Эта теория возникла одной из первых, но лишь недавнее исследование, показавшее сильное родство пещерного коронавируса RaBtCoV/4991  с Covid-19, впервые подтвердила ее высокую вероятность.

Как сообщает британская газета "The Times", в данный момент даже китайский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что рынок в Ухане стал лишь жертвой коронавируса, но не являлся источником его происхождения. 

Эти слова подтверждают многочисленные исследования образцов мяса различных диких животных, которые собрали с рынка после начала эпидемии. Ни в одном из них коронавируса найдено не было.

Тем ни менее пока ни китайские, ни американские официальные представители не высказались о том, что эпидемия в Ухане началась именно с вирусной лаборатории. Пока эта версия так и остается лишь версией. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Мнение: Избавление от британского наследия

20.04 / Главный санитарный врач Северной Осетии о митингующих против режима самоизоляци: «Мне стыдно за них»

03.05 / Одна, но очень важная причина выбрасывать окурки в мусор

14.06 / “Угрожал, что украдет сына”: Айза Анохина делит имущество с мужем

22.05 / Мнение: Ночной зефир струит ЕФИР

01.07 / Смартфон Google Pixel 4a не получит поддержку 5G

09.06 / Ростуризм обозначил сроки начала курортного сезона в России

04.05 / “У каждой семьи свои внутренние законы”: Дима Билан высказался в поддержку родителей Саши Плющенко

24.04 / “Фильмы и книги – моя отдушина на карантине”: как чувствует себя Диана Гурцкая

20.06 / Сергей Нетиевский впервые озвучил условия мирового соглашения с «Уральскими пельменями»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска