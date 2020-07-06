Эксперимент доказал, что животные и правда могут предчувствовать землетрясения

06.07.2020, 7:16, Разное

В народе давным давно ходят байки о том, что животные и птицы могут предчувствовать землетрясения. Они начинают вести себя странно и беспокойно до того, как они произойдут.

Подобные истории уходят в глубь веков и очевидно, что они были на чем-то основаны, однако лишь недавно ученые сумели доказать, что подобное и в самом деле существует.

Ученые из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка провели необычный эксперимент на ферме с животными, которая находится в сейсмически активном районе Италии.

На нескольких животных – шесть коров, пять овец и двух собак повесили специальные датчики, которые 24 часа в сутки отслеживали скорость передвижения животных. Далее за животными началось вести наблюдение и оно продолжалось с октября 2016 года по апрель 2017 года.

За это время в регионе произошло около 18 тысяч землетрясений, в основном, конечно же, очень слабых, которых человек едва ли почувствует. Однако некоторые толчки приводили к подвижкам почвы, в том числе в том месте, где стояла ферма.

Когда ученые проанализировали поведение животные накануне таких сильных толчков, они выяснили, что животные начинали волноваться примерно за 20 или чуть менее часов до начала сильного толчка. Их поведение менялось, причем разом у всех, а не по отдельности у каждого.

Уже есть предложения создать на основе подобного поведения животных систему раннего предупреждения колебаний земной коры. К примеру если животные более 45 минут ведут себя нестандартно и беспокойнее, чем обычно, то компьютер будет подавать сигнал тревоги.

Однако, как именно животные за целых 20 часов ощущают надвигающийся сильный подземный толчок, пока так и остается загадкой.