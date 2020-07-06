Морское эхо западных славян

06.07.2020, 7:16, Разное

04 июля 2020 Юрий Кирпичев Монреаль – Флорида

Угрожает ли кебекуа ассимиляция и утрата языка? Очевидно, нет. Они отстояли ридну мову! А вот западным славянам не повезло, их подвела сила, воинственность и чрезмерная привязанность к вере предков. Да, дела давно минувших дней, но писать о коронавирусе уже мочи нет.

Итак, в начале мая расшифрована последняя пленка регистров Зунда – даже пандемия не смогла этому помешать! Ее записи перевели на современный язык, оцифровали и выложили в открытый доступ – монументальный проект Sound Toll Registers Online (STRO) вступает в финальную фазу.

Обработано 377 фильмов, на которые были пересняты 700 томов зундских таможенных регистров за 1499-1857 годы. Два с лишним миллиона записей! Более 10 лет кропотливого труда! Участвую в проекте и я, популяризуя его и уточняя некоторые моменты, что позволило опубликовать ряд статей в различных изданиях. В частности, обратил внимание на шипмастеров (капитанов) кораблей, шедших через Зунд на Балтику и обратно и носивших славянские фамилии: Орлов и Волков, Маслов и Немцов и др. Это западные славяне. Как же они оказались на капитанских мостиках, если подверглись чуть ли не геноциду — так нас убеждали в школе. Один оппонент и спросил в дискуссии, что случилось с западными славянами.

Тогда зададим встречный вопрос: что случилось с мерей и мещерой, мокшей и муромой, голядью и чудью, водью, ижорой, весью и пр., обитавшими некогда на Среднерусской равнине? А были угро-финские и балтские племена ассимилированы, сформировав русский народ, причем генетика свидетельствует, что славянский вклад составил менее половины. Западные же славяне стали частью немецкой нации. Но ведь не добровольно они онемечились?! — напирал оппонент. Гм, вопрос добровольности и сейчас решается силой (соседям РФ есть, что сказать по этому поводу), а уж в былые времена тем более. Думаю, что у мери и мещеры тоже не спрашивали, хотят ли они русифицироваться.

Западные славяне имели шанс войти в семью цивилизованных народов, среди них были сторонники христианства, но в отличие от тихой и малочисленной мери эти ребята не были овечками на заклание, наоборот, являлись самой воинственной ветвью славян, не отличавшейся миролюбием! Тацит пишет, что они «многое усвоили из их (германских) нравов, ведь они обходят разбойничьими шайками все леса и горы между певкинами и феннами». Усвоили – и применили против учителей! Ибо как славяне стали хозяевами Балтики от Вислы до Ютландии? Там издавна жили германцы, и неужели они, мощные телом и гордые духом, один жесткий взгляд которых смущал галлов, как писал Цезарь, добровольно ушли за Рейн и уплыли в Британию? Может быть, на них наседали с востока? Не славяне ли лютовали? Недаром одно из их племен соседи так и называли: лютичи. Впрочем, себя они называли волками…

В VI веке у славян наступил пассионарный всплеск, по терминологии Гумилева. Они массово двинулись на юг и наводнили Балканы, а на севере дошли до Ютландии, осев на берегу Балтики. Они дрались с Карлом Великим, держали в страхе немцев, бивали викингов и варягов! Они селились на Готланде и в самой Швеции, брали дань с Дании, но желание остаться язычниками в центре христианского мира обрекло их на поражение. В 1044 г. Готшалк, князь бодричей, самого западного племени, объединил их с лютичами и поморянами в единую Вендскую державу. Но военные успехи и сознание своей силы сыграло с ними злую шутку. Напрасно Генрих, сын Готшалка, призвал немецких епископов в попытке обратить народ в христианство – половина племенных вождей не отреклась от старых богов, и к 1129 году держава распалась.

Папа Римский организовал против них крестовый поход, лихой князь Никлот нанес крестоносцам несколько поражений, но погиб в бою, после чего немецкий каток покатил на восток. Пришел черед лютичей (немцы именовали их велетами и вендами), постоянно воевавших с бодричами-ободритами, затем настал черед руян, поморян, и в итоге они потеряли все: и независимость, и славянство.

Журналы Зундских таможенных регистров вели в датском городке Хельсингёр (шекспировский Эльсинор). Это ценный источник сведений о потоках грузов, значении портов, о составе импорта и экспорта различных стран, о динамике торговли, роли в ней отдельных государств и о многом ином, включая происхождение капитанов. Поначалу на Балтике правила бал Ганза, союз немецких и вендских торговых городов, возглавляемый Любеком. Она часто воевала с Данией, и войны вспыхивали именно из-за пошлин. В XVI веке лидерство перешло к Голландии, на которую приходилось до двух третей морской торговли всей Европы, и балтийская торговля была настолько важной, что ее называли матерью всей торговли! И лишь в конце XVIII века вперед в морской коммерции вырвалась Великобритания.

Итак, капитаны Орловы. В 40 записях упоминаются Orlof, Orloff, Orloft, Orlow и Arlof – мытари транскрибировали имена и фамилии весьма вольно. Вот Johan Orloff из Штеттина. 6 июля 1691 г. он вел корабль из Штеттина же в Гётеборг, плавал не один год, и 11 августа 1705 г. встречается запись о рейсе Амстердам–Штеттин. Указан тип и название корабля, что редкость в регистрах: Gallioth die grune Linde – галиот «Зеленая липа». Вот Jonas Orloff. В 1772 г. он шел в балласте из Копенгагена в Ставангер. Вот George Orlow… и т.д., вплоть до Wasely Orloff из Петербурга, 1830 г., но это уже не западный славянин, поэтому продолжим поиски.

Вот Salomon Lisinsky – 30 мая 1748 г. он шел из Данцига в Амстердам. Вез 83 ласта пшеницы, 127 ластов ржи и 930 штук грубого холста – характерный набор товаров с Балтики. Уплатил 154 далера и 42 скиллинга пошлины плюс 4 далера Fyrpenge и один роузнобль 24 скиллинга за Ucertif. Ladning.

Ласт это мера веса, примерно 2 тонны. Fyrpenge (огневые деньги) – маячный сбор. В былые времена у входа в порт жгли по ночам на холмах или башнях костры, отсюда и термин. Далер – крупная серебряная монета, датский аналог талера. Отсюда же и доллар. Эквивалентен 96 скиллингам – шиллинг их родственник. Роузнобль — это старинная золотая британская монета, и поначалу пошлина составляла именно один роузнобль с корабля. Назван так за изображение нескольких роз на реверсе, в РФ же именовался «кораблевником», ибо на аверсе выбит король на корабле. Ucertif. Ladning – некие несертифицированные товары.

Вот Лисов (Class Lissaw) из Данцига. 12 июня 1691 г. возвращался из Лиссабона, в трюмах соль и снова несертифицированные товары. Писали фамилию также как Lissow и даже Lisssov! Последний отметился в Зунде еще 27 мая 1643 г. и был Хансом из Штральзунда. Есть в записях Volck, Volk, Wolck и Wolchy. Есть Шаховы. Шкиперы Jochumb Schachou (он же Schachow, Schackau, Schackauw и Schachoe в иных записях) и Michell Schachou (Schackaw, Schackou, оба из Штеттина) активно бороздили моря в конце XVII и начале следующего века. На их счету более 60 проходов Зунда, последний совершен Михелем в 1730 г. Эстафету принял M. Schackow из Uckermunde (Иккермюнде в Штеттинском заливе) – 25 октября 1855 г., рейс Лейт (Шотландия) – Штеттин. Видимо, семья потомственных моряков.

Вот Шарковы и Шалов из Штеттина, Шилов из Штральзунда, Раковы (Нойбуков и Штеттин), причем их немало, очевидно, капитанская династия. Есть Радовы, Радловы (около 300 записей) и Раделовы (более 200). Они из Любека и Висмара, Бремена и Штеттина, Ростока и Свинемюнде, но больше из Грайфсвальда. Есть Ростовы, Раневы, Ранкелевы, Ратовы, Ранцевы и Ратские, есть Ратке (много) и даже C. Rathko из Рюгенвальда. Вот уж кто образцовый западный славянин, пусть Рюгенвальд и не известный остров Руян, а расположен дальше к востоку.

Хватает и капитанов Немцовых! Например, Carstenn Nemettzow. Писали их по-разному: Nemsaw, Nemsen, Nemsou, Nemsow, Nemsso, Nemtjow, Nemtzow, Nemtzau, Nemtzaw, Nemtzou, Nemtzov, Nemzou, Nemzow и пр. Они из Грайфсвальда, Ростока, Дамгартена, Данцига и Свинемюнде.

Так что никуда западные славяне не делись, они ассимилировались и, судя по множеству капитанских фамилий (а профессия эта отнюдь не рядовая), получилось у них неплохо. О чем еще говорить, если из славян сам учредитель зундских пошлин! Их ввел в 1429 г. датский монарх Эрик VII Померанский, сын герцога Померании Вартислава VII и Марии Мекленбургской, этакий средневековый многостаночник. Кальмарская уния объединила 3 короны, и занимал он также троны Швеции (как Эрик XIII) и Норвегии (как Эрик III), но начинал герцогом Померании Эриком I и звался Богуславом. Однако перед коронованием сменил имя на более привычное для слуха скандинавов и датчан. Кстати, родом он из упомянутого Рюгенвальда, откуда и шкипер Ратко.

Не удивительно, что имя Богуслав также встречается в регистрах: 22 апреля 1770 г. Bogislaf Steffen, Волгаст, держал курс из Штральзунда в Гётеборг. А в 1826 г. Bogislaff Kerell, Штеттин, шел из Риги в Руан – весьма активный был капитан, оставивший немало записей. Чаще имя писали как Bogislaus – 27 раз с 1775 по 1816 гг., Bogislaw – 7 раз, Bogeslaus – 4. Встречается и Bageslaus Zechel из Кёнигсберга и Bojeslaw, Borgislaff из Кольберга.

Как видите, западные славяне довольно долго держались на арене истории, пусть уже и не были славянами по менталитету. Так что немецкая ассимиляция-колонизация вряд ли была тяжелее русской – где, скажите, тихая мещера? Где мощная мокша, воевавшая Польшу? На каком языке говорят удмурты? Почему Таганрог стал русским городом, хотя родным языком Чехова в детстве был украинский?

Кстати, Орловы и сейчас живут в Гданьске и даже работают на известном судостроительном заводе. Но историю про бабушку Бисмарка, сорбку, плохо говорившую по-немецки, всерьез принимать не следует. Знакомство с родословной показывает, что бабки у железного канцлера были породистыми аристократками-немками…