 

Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

06.07.2020, 7:15, Разное

  • Посольство Пекина в Москве выпустило два предупреждения после того, как выяснилось, что  некоторые авиапассажиры подделывали свои тесты на нуклеиновые кислоты

  • С начала пандемии коронавируса  граница между Россией и Китаем была фактически закрыта 

Keegan Elmer in Beijing

Published: 23 Jun, 2020

Посольство Китая в РФ заявляет, что люди, которые подделывают результаты тестов Covid-19, угрожают здоровью и безопасности других пассажиров и членов экипажа. Фото: AFP

Чтобы иметь возможность  сесть на рейсы из России  домой,  граждане Китая подделывали протоколы тестов Covid-19, это вызвало многочисленные предупреждения от посла  Пекина в Москве.

Практически  идентичные предупреждения  были выпущены  посольством   29 мая и снова в воскресенье,  после выявления  людей, которые подделали результаты тестов  нуклеиновых кислот, которые правительство требует от пассажиров  делать в течение пяти дней до  вылета  из РФ в Китай.

Посольство заявило, что пассажиры причинили огромный вред здоровью и безопасности пассажиров и членов экипажей, а также подорвали работу Китая по профилактике эпидемий.

Обманщики  находятся под следствием и будут «нести соответствующую юридическую ответственность», говорится в сообщении.

В заявлении, опубликованном в понедельник на аккаунте посольства в WeChat, не было указано, откуда вылетели рейсы или куда они направлялись.

Медицинский работник покидает мобильную лабораторию по тестированию на коронавирус в Москве. Фото: Reuters

РФ сообщила о более чем 590 000 случаев заболевания Covid-19, третьим по величине после США и Бразилии, и почти 8 200 смертях. В Китае зарегистрировано более 83 400 случаев и 4634 случая смерти.

Предотвращение завозных случаев из РФ было постоянной проблемой для китайских органов здравоохранения, а официальные лица в апреле назвали российскую границу “передовой  линией”  в борьбе против новой вспышки  Covid-19.

РФ закрыла границу с Китаем в конце января, когда эпидемия достигла своего пика, а в конце февраля запретила въезд в страну всем гражданам Китая. Когда ситуация изменилась, Китай закрыл границу с Россией в начале апреля, и она остается закрытой  до сих пор.

Въезжающим  из России  гражданам Китая  доступно  ограниченное  число  авиарейсов, но  въезд в страну иностранцам  Пекин запретил, чтобы предотвратить повторную вспышку инфекции.

Ранее в этом месяце власти в китайском пограничном городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян приказали провести массовые нуклеиновые  тесты для его жителей. Медики  протестировали 650 000 человек, чтобы выявить 19 бессимптомных случаев. В  апреле город столкнулся  с волной завезенных из РФ случаев.

Появились  сообщения  о том, что  Пекин проводит срочные мероприятия, чтобы проследить происхождение новой вспышки коронавируса, в  ходе  которой,  с момента ее обнаружения на крупнейшем оптовом продовольственном рынке столицы Xinfadi  11 июня,  заразились  249 человек.

Чжан Юн, помощник директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сказал, что штамм вируса возник в Европе, но был старше, чем тот, который в настоящее время распространяется по всему континенту.

На прошлой неделе главный эпидемиолог CDC Ву Цзюньоу сказал, что, хотя генетический материал демонстрирует европейский штамм, этот же штамм был распространен и в РФ и США, что делает невозможным определение того, из какой страны произошел вирус.

Органы здравоохранения заявили, что случаи  “Xinfadi” были «импортированы» в столицу, но сказали, что в  настоящее  время неясно, был ли вирус доставлен в Пекин из Китая или из-за границы.

Китайские импортеры прекратили покупать лосося в Европе из-за того, что разделочная доска для импортного лосося в Xinfadi показала положительный результат на вирус.

Ван Вэньли, мэр Муданьцзяна, ранее заявлял, что импортированные случаи, обнаруженные в порту Суйфэньхэ вдоль границы с Россией, также имеют «европейское происхождение».



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