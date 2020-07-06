 

Боевики на Донбассе обстреливают украинских военных из запрещенного вооружения – штаб ООС

06.07.2020, 7:10, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы влизи Марьинки, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку хутора Вольный и Орехово.

По данным разведки, 5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще двух захватчиков.

После полуночи вооруженные формирования РФ уже шесть раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Так, они вели огонь у Новгородского, Зайцево, Пивденного, хутора Вольный и Верхнеторецкого.

“Своим огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность врага. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, – отметили в штабе.

Зведення станом на 07:00 6 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення5 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 5. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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