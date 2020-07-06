В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины

06.07.2020, 7:08, Новости дня

Украине грозит банкротство из-за отставки главы Национального банка (НБУ) Якова Смолия, информирует немецкое издание Handelsblatt.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 млрд долларов, срок погашения которых уже истекает», – передает РИА «Новости» текст материала.

В статье отмечается, что из-за неожиданной отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на лондонской бирже.

При этом, по версии издания, с 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда.

По мнению аналитиков издания, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».

В минувшую пятницу Верховная рада по предложению Владимира Зеленского уволила руководителя Национального банка Украины Якова Смолия. Днем ранее Зеленский внес предложение об отставке Смолия.

Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.