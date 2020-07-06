Дело MH17: суд пошел навстречу защите

06.07.2020, 7:06, Разное

Но держится главного сценария: лайнер сбит российским «Буком».

Судьи окружного суда Гааги на процессе по делу о крушении пассажирского «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines над Восточной Украиной удовлетворили некоторые запросы защиты одного из четырех обвиняемых — гражданина РФ Олега Пулатова. По сути дела, процесс свелся к состязанию между голландской прокуратурой и защитой Пулатова.

Напомним, что трагедия рейса MH17 под Донецком, которая унесла 298 жизней, произошла 17 июля 2014 года, а слушания начались 9 марта 2020 года. До этого Совместная следственная группа в составе следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины год назад назвала четырех лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе. Это бывший «министр обороны» ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и Леонид Харченко («Крот»).

Первые трое — граждане России, четвертый — Украины. По мнению обвинения, они причастны к доставке в Донбасс ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер.

Демонстрация на экране итогов международного расследования по делу о сбитом «Боинге» авиакомпании Malaysia Airlines. Фото: Reuters

Троих судят заочно, а Пулатова представляет группа из двух голландских адвокатов и одного российского. РФ как государство формально не имеет отношения к этому суду, но участие Пулатова дает Москве оперативный доступ к материалам дела, возможность реагировать на его повороты и, как показали последние заседания, осложнять и тормозить разбирательство.

Суд все еще находится на предварительной стадии. То есть он рассматривает необходимость в дополнительном расследовании. Выясняет, требуется ли оно, или досье достаточно полное в нынешнем виде. Сроки рассмотрения дела по существу пока неизвестны.

Открывая заседание 3 июля в судебном комплексе у аэропорта Схипхол, председатель Хендрик Стейнхейс объявил, что все решения этого дня касаются только дела Пулатова (кроме нескольких запросов Совета родствеников жертв катастрофы).

Как мы сообщали, адвокаты защиты в конце прошлого месяца завалили суд, представив колоссальный список запросов о дополнительных следственных действиях: расследованиях, допросах свидетелей и экспертиз. Они обвинили прокуроров в «туннельном зрении». Мол, обвинение зациклилось исключительно на широко распространенной версии о том, что лайнер был сбит ракетой «Бук», привезенной из РФ и выпущенной с территории Украины, подконтрольной пророссийским сепаратистам.

Претензии защиты к следствию начинаются с того, что место крушения оставалось без присмотра в течение месяцев, улики могли пропасть, их могли изменить или даже подложить.

Сбор обломков, вещей и фрагментов тел был неполным, многие в непригодном виде для экспертизы.

По мнению защиты, обвинение получило слишком много материалов из украинских источников (данные телекоммуникаций, радаров, видеофайлы, информация о полетах военной авиации, подбор свидетелей и т.д.), что не могло не повлиять на его объективность. Адвокаты говорят, что в Нидерландах нет опыта расследования дел, в которых фугурировал бы пуск ракеты «земля-воздух», и поэтому некоторые факты установлены и интерпретированы неверно.

Защита считает нужным вернуться к версии, по которой «Боинг» сбит украинским военным самолетом, и одновременно к предположению о принадлежности «Бука», сбившего лайнер, украинским вооруженным силам. Другие вопросы — по спутниковым снимкам, переговорам пилотов, месту пуска ракеты, состоянию воздушного пространства в момент катастрофы, данным телекоммуникаций, порядку сбора фрагментов.

Председатель Стейнхейс заявил, что суд в решениях о том, принять запросы защиты или отклонить, исходит из принципа необходимости: насколько обвиняемому необходимо запрошенное следственное действие для построения своей защиты. Нужно «отфильтровать» пропагандистские помехи.

Суд сделал вывод, что на основе долгого и интенсивного расследования определился главный сценарий: «Боинг» сбит ракетой, выпущенной с сельскохозяйственного участка около поселка Первомайский из ЗРК «Бук», привезенного из России. Главный сценарий, по меньшей мере по мнению прокуратуры, поддерживается множеством свидетельств и фактов.

Запросы защиты были нацелены только на одно: любыми средствами разрушить этот главный сценарий.

Пусть будет самый абсурдный — только не этот. Судьи сразу сняли целый пласт таких запросов. Надо сказать, логично и даже остроумно.

«Суд решил, — заметил Стейнхейс, — что достоверность одного сценария не может рассматриваться отдельно от недостоверности других. Если это взаимоисключающие сценарии. Если лайнер сбит истребителем, то не может быть сбит "Буком". И наоборот. Если защита отстаивает интерпретацию событий, отличную от главного сценария, и считает, что (ее параллельный) не может быть исключен как причина крушения МН17, то возникает вопрос, уместно ли для защиты (в своих запросах) оспаривать основы главного сценария».

Председатель суда Хендрик Стейнхейс во время слушания по делу о сбитом «Боинге». Фото: Reuters

«Подсудимый, — продолжал судья, — пока не сделал конкретных заявлений против предъявленных ему обвинений. Значит, суд не может определить, насколько ответ на запрос по альтернативному сценарию может способствовать возможности обвинямого строить свою защиту. Какие части обвинения он оспаривает и какие альтернативные сценарии поддерживает? По этой причине суд не может оценить правомерность значительного числа запросов».

Большую часть запросов защиты суд отклонил, многие другие отложил, пока защита не уточнит, какую часть обвинений подсудимый отвергает и какую позицию желает занять.

Отказано в запросе перевода на русский язык всех документов дела MH17, который еще больше бы затянул и без того медленный процесс. Файл насчитывает порядка 40 000 страниц.

Согласно нормам международного права, обвиняемый имеет право только на перевод документов, которые необходимы для его защиты.

Ряд запросов защиты на проведение дополнительных следственных действий суд удовлетворил, сочтя их правомерными и оправданными.

Среди них — разрешение адвокатам Пулатова и эксперту российского оборонного концерна лично осмотреть обломки самолета Boeing 777, которые хранятся на авиабазе в Нидерландах.

Место крушения самолета Boeing 777 под Донецком. Июль 2014 года. Фото: ЕРА

Суд разрешит назначить эксперта «Алмаз-Антей», чтобы тот мог оценить отчеты специалистов Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии Бельгии. Кроме того, версии докладов на английском языке, подготовленные «Алмаз-Антеем», будут приобщены к делу.

Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что следствие игнорирует доводы о том, что место запуска может находиться в зоне, рассчитанной специалистами «Алмаз-Антея», которая, в отличие от версий бельгийских и голландских экспертов, могла охватывать и территорию рядом с поселком Зарощенское, находящуюся тогда под контролем ВС Украины.

Судьи также призвали прокуроров вновь запросить доступ к спутниковым снимкам США, на которых, как сообщается, запечатлен пуск ракеты в момент крушения пассажирского лайнера. Ныне они есть в деле в виде текстового меморандума-описания, составленного следователем, которому американцы показали секретный оригинал.

Следующий блок слушаний открывается заседанием 31 августа. Все подозреваемые уже вызваны на него, сказал судья Стейнхейс. Планируется обсудить вопрос о возмещении ущерба родственникам погибших в полете Амстердам — Куала-Лумпур. Наконец, начнется рассмотрение дел Гиркина, Дубинского, Харченко и продолжится обсуждение по Пулатову.

К слушаниям, начинающимся 28 сентября, защита должна подготовить новые требования по дополнительным расследованиям, которые не нуждаются в очных консультациях с Пулатовым, невозможных в условиях пандемии и закрытах границ.

А к заседанию 2 ноября суд ожидает от нее требования по дополнительным расследованиям, которые могут быть сформулированы только после очной консультации с клиентом. Судья рассчитывает, что к тому времени это будет уже можно. Встреча может пройти за пределами России, в которой живет Пулатов.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе