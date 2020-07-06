Иосиф Пригожин разгневал поклонников покупкой рыбы за несколько тысяч долларов

06.07.2020, 6:53, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин разозлил пользователей Сети покупкой огромной и дорогой рыбы стоимостью несколько тысяч долларов. Они сразу же вспомнили, как супруг Валерии ранее жаловался на безденежье и просил финансовую помощь у государства.

Сразу после публикации фотоснимка многие не догадывались о ее стоимости, подписчиков Instagram-аккаунта Иосифа Пригожина лишь поразили размеры рыбы. Позднее Telegram-канал «Только никому» выяснил, что данная рыба стоит несколько тысяч долларов.

Когда пользователи Сети узнали об этом, то сразу обрушились с гневной критикой на Иосифа Пригожина. Они напомнили ему, как он ранее жаловался, что ему есть нечего и фактически он голодает, а теперь демонстрирует всем деликатес стоимостью несколько тысяч долларов. Некоторые подписчики предположили, что продюсер все же получил субсидию от государства.