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06.07.2020, 6:48, Новости дня

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 05.20 мск ОДС ГУ МЧС РФ по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в поселке Кирсалово при проведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации – из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлечено 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС – 12 человек и три единицы техники.

Напомним, 4 июня военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в Подмосковье. Кроме того, 26 мая при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека.



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