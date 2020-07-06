Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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06.07.2020, 6:30, Новости дня

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью изданию «Думская».

По утверждению главкома ВМС Украины, в Киеве намерены «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией, передает РИА «Новости».

«Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – сообщил Неижпапа.

Сигналом к началу конфронтации станет попытка РФ восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал.

Напомним, 1 июля Украина объявила о наращивании военных сил у границы с Крымом.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности «вторжения» российских военных со стороны Крыма. На полуострове назвали эти слова провокацией.

Отметим, в июне специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили на полуострове большой объем подземных пресных вод. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. Аксенов также сообщал о разработке комплексной системы водоснабжения Крыма.



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