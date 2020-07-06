Первый «Каракурт» с морским «Панцирем» вышел на госиспытания

06.07.2020, 6:30, Новости дня

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Одинцово», вооруженный зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», 30 июня вышел на государственные испытания, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

«Первым малым ракетным кораблем, оснащенным комплексом «Панцирь» стал малый ракетный корабль «Одинцово». 30 июня начаты его государственные испытания в полигонах Балтийского флота», – приводит слова адмирала ТАСС.

Он напомнил, что корабельный состав Балтийского флота в ближнесрочной перспективе пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь».

В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 – «Мытищи» и «Советск». «Одинцово» – первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М» – морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

Напомним, 20 мая МРК «Одинцово» вышел в Балтийское море на ходовые испытания.

Всего планируется построить 18 кораблей проекта 22800. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».