 

ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги

06.07.2020, 6:08, Новости дня

Евросоюз намерен принять ряд новых мер для обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов, сообщила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

Еврокомиссар, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, отметила необходимость «тщательного соблюдения законов о конкуренции», а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов, передает ТАСС.

Вестагер также высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в Евросоюзе. «Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», – констатировала еврокомиссар в интервью The Wall Street Journal.

Напомним, в марте власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. В марте 2019 года ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В июне того же года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Штрафы для Facebook и Google собрались ввести и в России.

В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Воронеже в результате аварии перевернулась маршрутка с пассажирами

28.06 / Главный эпидемиолог Минздрава рассказал об опыте голосования

22.05 / От эксклюзивов к мемам – CNN рассказал, как одно зелёное платье открыло моде силу интернета

22.06 / Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли

24.04 / Мединский указал на комплекс неполноценности у политиков, решивших снести памятник Коневу

16.05 / “Лишь во сне”. В СБУ отреагировали на планы российского рэпера Гуфа выступать в Украине

23.05 / Полиция Киева отреагировала на сообщение о взрыве у офиса Медведчука

30.05 / Следствию известны имена заказчиков стрельбы в Броварах – МВД

25.06 / Тренер “Урала” Парфенов: плотный график не станет проблемой

28.05 / В мире: Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска