В Хорватии подводят итоги выборов в Парламент

06.07.2020, 6:06, Новости дня

По результатам обработки почти 98% бюллетеней победу в парламентских выборах одержала партия "Хорватское демократическое содружество". Ее депутаты займут 66 мест в парламенте — это почти 44 процента.

Глава партии действующий премьер Андрей Пленкович пообещал с понедельника активно взяться за работу в экономике, здравоохранении и поддержке прав человека. В Парламент также войдут социал-демократический блок "Перезагрузка" и партия "Отечественное движение". Явка на выборах превысила 46%, сообщает телеканал "Россия 24".