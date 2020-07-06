Болельщики “Зенита” торжественно встретили команду в аэропорту Санкт-Петербурга

06.07.2020, 6:06, Новости дня

Футбольный клуб "Зенит" досрочно стал шестикратным чемпионом России. По этому показателю команда Сергея Семака догнала московский ЦСКА. При этом титул ей достался рекордно быстро для турнира — за четыре тура до конца.

Самолёт с чемпионами приземлился в аэропорту Пулково около трёх часов ночи, но Петербург не спал — на площади перед терминалом собрались несколько сотен болельщиков.

Игра с "Краснодаром" для "Зенита" не была принципиальной, отрыв от ближайших конкурентов, "Локомотива" — 10 очков. Тем не менее, с самого начала было понятно — без боя "Краснодар" сдаваться не будет.

Первый гол в ворота хозяев уже на пятой минуте забивает Азмун, через 17 минут "Краснодар" отвечает. После результативного пенальти от Дзюбы, команды уходят на перерыв при счёте один-два, но в самом начале второго тайма Уткин сравнивает счёт. "Зенит" вырывается вперёд почти сразу, а гол Сутормина на семьдесят первой минуте ставит жирную точку. "Зенит" уже не догнать никому.

Это один из лучших сезонов в истории команды, "Зенит" уверенно рвался вперёд, набирая в среднем по 2,5 очка за игру. Впервые в истории премьер-лиги страны, команда получает чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

Для тренера команды, Сергея Семака, этот день особенно радостный. Мало того, что команда отстояла чемпионский титул, так ещё и в этот день 44-летний Сергей Богданович стал дедушкой.

При посадке над родным городом из иллюминаторов отлично было видно башню Лахта-центра, расцвеченную цветами клуба. После знойного Краснодара, Петербург встретил команду освежающим бризом с залива и небольшим дождем. Фанаты подготовили для игроков по-настоящему горячий прием.

Впереди у команды ещё четыре игры, но они уже ничего не решают. Основные торжества намечены на среду, когда "Зенит" на домашней арене примет команду "Сочи".