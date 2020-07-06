 

Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

06.07.2020, 6:06, Новости дня

Исследователи из более, чем тридцати стран собираются направить письмо руководству ВОЗ. Издание "Нью-Йорк Таймс" пишет: учёные предлагают признать, что коронавирус не просто передаётся воздушно-капельным путём, но и задерживается в воздухе дольше, чем полагают во Всемирной организации здравоохранения. А значит, по мнению авторов письма, ВОЗ стоило бы пересмотреть свои официальные рекомендации.

Правда, полный список стран письма не приводится, отмечает телеканал "Россия 24". Организация заявила, что хочет активнее сотрудничать с Россией в области разработки вакцины. Сейчас всё больше случаев заражения COVID-19 фиксируют в Японии, Южной Корее и в Иране, но на первом месте по-прежнему США. Там заболевших уже почти три миллиона.



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