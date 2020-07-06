 

Николай Басков с бутылкой водки напугал фанатов «беззубым» видом

06.07.2020, 5:53, Разное

Российский певец Николай Басков испугал фанатов своим «беззубым» видом и бутылкой водки в руке. Позднее выяснилось, что именно так он решил отпраздновать радостное событие с выходом нового клипа, релиз которого состоялся 4 июля, и уже успевшего оказаться в трендах YouTube.
На своей странице в Instagram-аккаунте музыкант опубликовал короткий ролик, запечатлевший его в маргинальном образе рабочего завода «без зубов» и с водкой. Якобы он бежал с работы к Марине Федункив, с которой они снимались в клипе, отмечать данное событие. Для имитации выпавших зубов Николай Басков закрасил их черной краской.

Клип, снятый по мотивам песни звезды Comedy Woman Марины Федункив «Лав Стори», очень быстро достиг отметки 936 тысяч просмотров, что позволило ему попасть в тренды YouTube. Кроме Николая Баскова в нем снялись Наташа Королева и Тарзан, Айза Анохина и Николай Цискаридзе. Фанатов порадовало, что музыкант умеет не только петь, но и обладает талантами комика.



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