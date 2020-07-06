 

На Камчатке существенно сократилась площадь лесных пожаров

06.07.2020, 5:03, Новости дня

В течение минувших выходных усиление групп пожарных и обильные дожди привели к существенному сокращению площади лесных пожаров на Камчатке — со 195 тысяч гектаров до 162 тысяч.

На всей территории региона борьбу с огнем ведут представители лесоохраны, Рослесхоза, сотрудники специализированных пожарно-спасательных частей, добровольцы, пожарные-десантники и летчики-наблюдатели, передает ТАСС.

Как сообщил заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края Алексей Епишков, в этом году пожароопасная обстановка в лесах полуострова — самая напряженная за последние 30 лет.

В настоящее время почти на всей территории Камчатки облачно, с прояснениями. В ближайшие два-три дня пройдут дожди, но осадки будут непродолжительными.



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