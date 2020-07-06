 

В Индии бизнесмен купил защитную маску из золота за $4 тыс. Он не верит, что обычная может защитить от коронавируса

06.07.2020, 5:00, Новости дня

Индийский бизнесмен Шанкар Кураде купил защитную маску из золота за $4 тыс., чтобы обезопаситься от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Straits Times.

По информации издания, вес маски составляет 60 граммов, в ней есть отверстия, через которые можно дышать. На ее изготовление потратили восемь дней.

Кураде рассказал, что решил сделать золотую маску после того, как увидел на видео человека в серебряной маске. Он не верит в то, что обычная маска может защитить.

Бизнесмен сообщил, что на улице к нему подходят люди и просят сделать селфи.

По информации газеты Hindustan Times, за $4 тыс. в Индии можно купить примерно 1,075 млн обычных масок.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте по распространению заболевания, там заболело 673 165 человек, 19 268 умерли, 409 083 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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