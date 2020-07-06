Мнение: Лось-расист

06.07.2020, 4:55, Разное

В Портленде 2 июля снесли статую лося, поставленную в 1900-м году в память о животных, населявших леса на месте которых появился Портленд.

Лось был тем еще расистом, поэтому заслуженная кара нашла его. После всех измывательств, власти убрали обожженного лося от греха подальше.

После двух дней экспертизы разрушенного памятника было заявлено, что возможно, восстановить его уже не получится, да и власти города не спешат восстанавливать лося из-за "позиции граждан".

Поэтому лось будет скрываться в менее публичных местах, дабы его расистская сущность не мешала строить прекрасную Новую Америку Будущего!



Без лося-расиста жизнь сразу начала налаживаться.

Оппоненты активистов BLM утверждают https://pjmedia.com/news-and-politics/robert-spencer/2020/07/03/no-theyre-not-stupid-why-leftists-destroyed-a-statue-of-an-elk-in-portland-n603513?utm_source=pjmedia&utm_medium=email&utm_campaign=nl_pm&newsletterad=&bcid=a6b8ed771742fc4676ff8839fad1bc4c&recip=23180774, что это предупреждение всем жителям Портленда "Если они такое могут сделать со случайным лосем, представьте, что они могут сделать с вами". Там же не менее чудесно сравнивают вандалов с офицерами НКВД которые выполняют план по наполнению ГУЛАГа и цитируют Солженицына. Тот случай, когда прекрасны обе стороны, но жалко только лося, хотя как знать, не продвигал ли он в тайне идеи какого-нибудь превосходства.

Лишь уничтожив все свидетельства о лосях-расистах, Америка станет по-настоящему свободной страной.