 

Мнение: Лось-расист

06.07.2020, 4:55, Разное

В Портленде 2 июля снесли статую лося, поставленную в 1900-м году в память о животных, населявших леса на месте которых появился Портленд.
Лось был тем еще расистом, поэтому заслуженная кара нашла его. После всех измывательств, власти убрали обожженного лося от греха подальше.
После двух дней экспертизы разрушенного памятника было заявлено, что возможно, восстановить его уже не получится, да и власти города не спешат восстанавливать лося из-за "позиции граждан".
Поэтому лось будет скрываться в менее публичных местах, дабы его расистская сущность не мешала строить прекрасную Новую Америку Будущего!


Без лося-расиста жизнь сразу начала налаживаться.

Оппоненты активистов BLM утверждают https://pjmedia.com/news-and-politics/robert-spencer/2020/07/03/no-theyre-not-stupid-why-leftists-destroyed-a-statue-of-an-elk-in-portland-n603513?utm_source=pjmedia&utm_medium=email&utm_campaign=nl_pm&newsletterad=&bcid=a6b8ed771742fc4676ff8839fad1bc4c&recip=23180774, что это предупреждение всем жителям Портленда "Если они такое могут сделать со случайным лосем, представьте, что они могут сделать с вами". Там же не менее чудесно сравнивают вандалов с офицерами НКВД которые выполняют план по наполнению ГУЛАГа и цитируют Солженицына. Тот случай, когда прекрасны обе стороны, но жалко только лося, хотя как знать, не продвигал ли он в тайне идеи какого-нибудь превосходства.

Лишь уничтожив все свидетельства о лосях-расистах, Америка станет по-настоящему свободной страной.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В Москве 40% пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции лёгких оказались моложе 40 лет

03.05 / Мнение: Письмо: «Унижение не чувствовала и не чувствую»

04.05 / Выходи, потребитель, зараза!

03.06 / Мнение: Протесты охватили все 50 штатов США

03.05 / Британские медики рассказали о правилах безопасного чихания

13.04 / Музыкальный телефон Nokia 5310 вскоре поступит в продажу в Китае

30.04 / Денис Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с коронавирусом

09.05 / Мнение: Видеосолянка. 08.05.2020

10.05 / Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне

24.04 / FCC официально открыла диапазон частот для Wi-Fi на 6 ГГц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска