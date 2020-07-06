«Горите в аду — вот вам мой голос!»
06.07.2020, 4:54, Разное
Пять важных клипов об обнулении: «ДДТ», «Тараканы!», Дельфин, «Дореволюціонный Совѣтчикъ», «Центр».
«Тараканы!» Мой голос
Коллективный манифест музсообщества по поводу обнуления. В клипе участвуют Найк Борзов, Animal Jazz, Louna, Lumen, «Порнофильмы», «Операция Пластилин», «Йорш», Distemper и другие. Песня написана еще в 2008-м в связи с выборами Дмитрия Медведева, тоже максимально циничными. С тех пор если что и изменилось, то в худшую сторону. «Всё, что выбрать сможете вы: железный занавес и лагеря», — объясняет Дмитрий Спирин, приспустив маску, и не сдерживается в припеве: «Идите в…» — я аккуратно выведу в каждой графе». По правилам Роскомнадзора мы не можем поставить вам этот клип и даже дать ссылку. Но есть выход: заходите на ютуб, забиваете в поиск «тараканы, мой голос» и — на полную громкость.
Лидер ансамбля «Тараканы!» Дмитрий Александрович Спирин. Скриншот клипа на YouTube«ДДТ». Мертвый человек
Нескончаемая толпа тащит гробы на плечах — страна хоронит себя. Мультик режиссера Кола Белова на песню из альбома «Галя, ходи». Сюжет прост: мертвый человек истребляет все живое вокруг. Почти дословно совпадает с активистским слоганом: «Мертвые хватают живых» (о фээсбэшниках, заводящих дела на активную молодежь). И масса хлестких, в духе Шевчука, словесных хуков: «Не ходите, дети, по TV гулять, может пропаганда всех перестрелять». Шевчук редко теперь высказывается, редко выпускает что-то новое, но каждое его слово — как камень.
«Дореволюціонный Совѣтчикъ». Я обнулился посмотреть
«ДС» изначально пародийный проект, литературно-орфографический панк, как они сами о себе пишут. С уклоном в политическую сатиру. «Надежда Карантиновна», «Иисус на Патриарших» — уже по названиям все понятно. На этот раз объектом выбрана «Девочка-виденье» Максима Леонидова, сама по себе забавная. А уж если про обнуление…
Я ей даже не позировалъ въ плавкахъ,
Не дарилъ ей драгоцѣнныхъ каменьевъ,
Но она мнѣ предложила поправку
Сроки прежніе предать обнуленью.
И когда я въ олимпійкѣ отъ «Боско»
На «Калинѣ» объѣзжаю владѣнья.
Вспоминаю, что она — просто космосъ,
Эта бабушка съ лицомъ привидѣнья…
…Она готовилась къ великой цѣли съ перваго дня,
Плывя въ бассейнѣ, въ центрифугѣ блюя.
Я обнулился посмотрѣть, не обнулилась ли она,
Чтобъ посмотрѣть, не обнулился ли я.
Дельфин. Лето
Клип на песню из альбома «Край», о котором Дельфин сказал: «Ничего страшного со мной не происходит, все в порядке. Но была достигнута черта, и был достигнут определенный край». А клип — о том, что может быть дальше. Ничего хорошего, как все понимают. Ни слова об обнулении и пандемии, а и не нужно, атмосфера и так апокалиптическая. Сюжет — похороны вождя:
«Рыдающая страна тонет в зеленых соплях…
Копоть прощальных речей
Над скошенным полем гвоздик…»
Но Дельфин не может представить, что станет лучше, наоборот:
«Разорвут на куски что осталось…
Будут лить кровь…»
Страшно? Страшно. А деваться все равно уже некуда.
«Центр». Преданы только вам
Мастер электронных скетчей Василий Шумов записал целый альбом («Абсолютное почтение человека»), реализующий старый советский анекдот:
«Чукча вернулся из Москвы, рассказывает:
— Однако, Москву видел. Лозунг "Все во имя человека, все для блага человека" видел. И чукча знает этого человека!»
Названия других композиций: «Священная война против общего врага», «За любимым руководителем!», «Всё-всё для народа», «Вождь». То ли Китай описывает, то ли Корею. Какую-то другую страну.
Ян Шенкман
спецкор
КЛИПЫ
Источник: Новая газета
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