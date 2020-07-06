Мнение: Опасная тема для блогеров

06.07.2020, 4:42, Разное



Сразу после взрыва на входе в УФСБ Архангельска

Собственно, стоит конкретно поговорить о теракте Жлобицкого в Архангельском УФСБ, раз уж власти своим громким процессом против псковской журналистки САМИ назойливо привлекают к нему внимание. Если подумать, то сам этот “звоночек” вышел крайне неприятным не только для ФСБ, но и для всех нас – поскольку показывает, в каком направлении дальше может пойти протест – в ситуации, когда в стране полностью зажимается любая легальная политическая активность.

Что такого пугающего во взрыве Жлобицкого? Очевидно, то, что его уж никак не спишешь по привычным разрядам: Жлобицкий был человеком молодым, но он явно не чеченец, не мусульманин, не член Хизб-ут-Тахрир и он явно даже не думал завербоваться в “Исламское государство”. И случилось все не на Кавказе, а вовсе даже на Русском Севере. Впоследствии вроде как выяснилось, что молодой человек числился анархистом, но – анархистом-одиночкой.

Да он еще к тому же написал в Твиттер (нынешний аналог предсмертной записки) пост явно политического содержания! Непонятно, конечно, как “одиночка” смог собрать вполне рабочее взрывное устройство. То есть тут мы имеем дело со случаем уже не религиозного, а прямого политического терроризма, к тому ж направленного против представителей власти! Как говорится, “здравствуй, 20-й век, тебя давно не было”.

И Прокопьева, когда в своей речи на радио (потом опубликованной) провела прямую аналогию между Жлобицким и “народовольцами” конца 19 века – конечно, прошлась по самому больному месту наших “охранителей” (если, конечно, предположить, что у них есть разум и они понимают, что значит “аналогия”). Призрак автохтонного (а не чеченского или мусульманского) терроризма – это, конечно, очень страшно.

Но какова реакция системы на столь явную угрозу – по сравнению с которой весь “чеченский терроризм” начала 21 века может показаться детской игрой? Все ведь происходит буквально СЕЙЧАС – в течение прошедших 10-12 месяцев. А они, похоже, решили просто зачищать ВСЕХ сразу – и анархистов, и журналистов, и заодно блогеров. Всех! То есть – закручивать гайки еще туже.

Нашел статью в Новой. Оказывается, журналистка Прокопьева – это только вершина пирамиды. А уже до нее, без особой помпы, уже пересажали кучу народу – простых обычных блогеров. По той же статье “Оправдание терроризма”, и – тоже всех судили военными судами.

“В прошлый четверг 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима калужанина Ивана Любшина по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Уголовное дело против Любшина возбудили из-за комментария к новости о 17-летнем смертнике Михаиле Жлобицком, который совершил самоподрыв в архангельском УФСБ… Спустя полтора года силовики продолжают преследовать людей за комментарии в социальных сетях и постах о событии. «Новая» вспоминает, кого за это время уже успели обвинить в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2).

Большой срок за «оправдание» действий Жлобицкого также получил житель Сочи Александр Соколов: Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил сочинца к 2,5 г. колонии, а также запретил пользоваться интернетом на три года. Приговор вступил в силу в августе 2019 года. Поводом для возбуждения дела стали шесть комментариев в соцсетях под постами о взрыве в архангельском УФСБ.

Месяцем раньше, в июле 2019 года, Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии общего режима за твит схожего содержания. В публикации Довыденков похвалил Жлобицкого, а также написал: «ФСБ сосатб».

Часть дел о комментариях про Михаила Жлобицкого заканчивается не лишением свободы, а назначением штрафов. Последний кейс случился с анархисткой Екатериной Мурановой (сейчас Павлюченя. — Д. К.) из Медвежьегорска (Карелия). В конце декабря прошлого года 2-й Западный военный окружной суд назначил ей 350 тысяч рублей штрафа (сумму уже собрал проект «Правозащита Открытки»).

В марте прошлого года Московский окружной военный суд в Калининграде назначил Лукичеву 300 тыс. рублей штрафа за публикацию в телеграм-канале «Прометей». В посте был размещен скриншот предсмертного письма 17-летнего Михаила Жлобицкого с подписью Лукичева, признанной оправданием терроризма (адвокат Мария Бонцлер утверждает, что дальше в посте шло пояснение, почему повторять действия Жлобицкого не стоит).

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/11/84250-anarhiya-mat-posadok

А про зачистки анархистов по всей стране был огромный (!) материал в “Медузе”.

“Власти Архангельской области сразу заявили, что Жлобицкий действовал в одиночку. О том же говорят собеседники «Медузы» среди анархистов — по их словам, Жлобицкий был «одиночкой» и не состоял ни в каких организациях. Несмотря на это, в ФСБ и МВД после взрыва заявили о проблеме «радикализации молодежи» в России, пообещали бороться с ней и предотвращать случаи, подобные атаке на ФСБ и нападению на колледж в Керчи — оно произошло ровно на две недели раньше (тогда 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья; 20 человек погибли, более 40 получили ранения; Росляков покончил с собой).

Сразу после теракта в Архангельске правоохранительные органы провели череду обысков по всей стране. Следственные действия продолжаются и сейчас — в апреле 2019 года РИА Новости сообщили, что правоохранители напрямую связывают теракт с анархистской организацией «Народная самооборона». Ей же вменяют 247 «экстремистских акций» в 40 городах России.

«Медуза» поговорила с представителями «Народной самообороны» по электронной почте. В движении подчеркнули, что непричастны к теракту — Жлобицкий никогда не состоял в организации, хотя был подписан на сообщества движения и общался в открытых телеграм-чатах «Народной самообороны». Однако активисты понимают, как появилось заявление о 247 других «экстремистских акциях» в 40 городах — силовики просто посчитали все мероприятия анархистов, отчеты о которых регулярно появлялись на ресурсах «Народной самообороны».

https://meduza.io/feature/2019/04/18/razgrom-russkih-anarhistov

То есть, если в старом паровом котле явно намечается перегрев – мы что делаем? Во-первых, продолжаем активно подкидывать дровишки (бессрочный Путин), во-вторых, тщательно латаем все дырочки, из которых вырываются струйки пара (сажаем всех похожих на анархистов), и в-третьих – разбиваем или снимаем все красные лампочки и сирены сигнализации, чтобы они своим миганием и воем не мешали нам наслаждаться жизнью (удаляем публикации и сажаем журналистов).

Бинго! ТакЪ победимЪ! А вы говорите, что у России Путина якобы нет ничего общего с “Россией, которую мы потеряли”. Они эту Россию потеряют точно так же.