Мнение: О потере пресловутого «безвиза»

06.07.2020, 4:06, Разное

История, конечно, совершенно частная. Но проблема на самом деле немаленькая. В некотором смысле даже – огромная. И касается, наверное, не только Украины.

Хотя её – в первую очередь.

Случилось вот что. 11 июня исполнилось три года с тех пор, как украинцы получили право путешествовать в #ЕС без виз. Но прямо сейчас тех, кто этим правом хотели бы воспользоваться… пакуют прямо на границе и отправляют в изолятор. Чтобы после того отправить на Родину, невзирая ни на какой безвиз.

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Во время паспортного контроля им было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет. Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

Формально – всё правильно. В рамках антикоронавирусных ограничений въезд в #ЕС гражданам третьих стран запретили. И снимать этот запрет начали постепенно. Пока в список государств, которых цивилизованные европейцы не против видеть у себя в гостях, входят Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (последний – при условии взаимной отмены ограничений). Там, по мнению Брюсселя, относительно безопасная эпидситуация с CoVID-19.

Ни Украины, ни России в этом списке нет. И неизвестно, когда его расширят для россиян и для украинцев. Точнее, когда каждая из стран обуздает эпидемию коронавирусной инфекции настолько, чтобы стать безопасной с точки зрения критериев Евросоюза. Которые и сами могут быть пересмотрены.

Но если для граждан РФ невозможность въезда в ЕС даже с действующей шенгенской визой – не более, чем досадная помеха (не будет пляжей, развлечений и шопинга), то для украинцев дело обстоит сильно иначе. Для многих из них безвизовый въезд в Европу – возможность заработка. И эта потеря существенна для личных и семейных бюджетов.

Конечно, с 1 июля Евросоюз открыл границы для тех украинцев, кто едут на учебу, а также для высококвалифицированных специалистов, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом. Это достаточно узкий круг, и большинство заробитчан в него не входят.

Получается, украинцы боролись за безвиз очень зря, коль скоро тот де-факто оказался обнулён (ну или приостановлен) при первой же серьёзной причине? И тем более получается, что европейские ценности моментально девальвировались, когда своя рубашка оказалась ближе к телу?

Это, разумеется, не чисто украинская проблема: разные страны начали закрывать свои границы ещё зимой, опасаясь распространения CoVID-19. Разумеется, завоза коронавирусной инфекции это не предотвратило, а вот жизнь миллионов людей осложнило, попутно похоронив одно из главных и наглядных достижений глобализации – возможность свободных или условно-свободных международных поездок. Ни въездные визы, ни соглашения о безвизовом въезде, ни громкие политические обещания вдруг оказались ничего не стоящими бумажками.

Пока неясно, как скоро коронавирусные ограничения на поездки будут отменены. И будут ли они вообще демонтированы полностью, либо сохранятся в каких-то формах надолго, если не навсегда. В конце концов, у государств появился ещё один политически удобный инструмент регулирования миграционных потоков без формальной потери лица. Грех им не пользоваться-то…

К тому же в деле отмены ограничений гаверняка в дальнейшем возобладают экономические резоны – насколько велик доход одной страны от визитёров из другой, и насколько выгодно для собственной экономики привлечение трудовых мигрантов, например, именно из Украины.

Как думаете, кому первым ЕС откроет свои двери – российским туристам или украинским работникам?