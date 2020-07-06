Мнение: Когда прозрел Путин?

06.07.2020, 4:00, Разное

Разобравшись с историей Второй мировой войны и расставив все точки на И, опубликовав свою статью в американском журнале, Путин перешел на историю государственного строительства. И врезал правду-матку, что право союзных республик на выход из состава СССР, закрепленное в советских конституциях 24-го, 36-го, 77-го годов, было «миной замедленного действия».

Дословно: «Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее» – заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мол, положения о возможности выхода республик из состава СССР «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза». В результате республика, по мнению Путина, могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа».

Все это очень похоже на намеки Украине, Беларуси, Казахстану…. что выходя из СССР, они прихватили лишнего…

Но мне интересно другое. Когда прозрел Путин? Когда понял, что в конституциях СССР была заложена «мина замедленного действия»? Неужели только сейчас? Не может быть такого! Подозреваю, что Путин понял это еще в юности! И долгие годы хранил в тайне это открытие. Как настоящий разведчик! И только сейчас решил поделиться…

Есть другие версии?

Фотография отсюда