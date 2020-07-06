 

“Ливерпуль” одержал победу над “Астон Виллой” в чемпионате Англии

06.07.2020, 3:55, Новости дня

Футболисты "Ливерпуля" не испытали серьезных проблем в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против "Астон Виллы". Подопечные Юргена Клоппа добились победы над соперником со счетом 2:0.

В первом тайме командам отличиться не удалось. Зато после перерыва хозяева поля дважды огорчили гостей. На 71-й минуте мяч забил Садио Мане, а под занавес встречи Кертис Джонс упрочил преимущество "красных" (89-я).

"Ливерпуль", ставший досрочно чемпионом Англии, набрал 89 очков. "Астон Вилла" с 27 баллами расположилась на 18-м месте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Проект закона об отмене запрета георгиевских лент внесен в Раду

18.05 / В Черновицкой области за день от COVID-19 умерли пять человек

12.04 / Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном

29.05 / В красноясрких больницах внедряют систему удаленного вызова врача

24.05 / При пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance

30.06 / Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

26.04 / Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

04.06 / Москвичей предупредили о грозе и граде

15.06 / В марафоне #ОставайсяДонором приняли участие более 45 тыс. человек

23.06 / Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска