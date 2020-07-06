“Ливерпуль” одержал победу над “Астон Виллой” в чемпионате Англии

06.07.2020, 3:55, Новости дня

Футболисты "Ливерпуля" не испытали серьезных проблем в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против "Астон Виллы". Подопечные Юргена Клоппа добились победы над соперником со счетом 2:0.

В первом тайме командам отличиться не удалось. Зато после перерыва хозяева поля дважды огорчили гостей. На 71-й минуте мяч забил Садио Мане, а под занавес встречи Кертис Джонс упрочил преимущество "красных" (89-я).

"Ливерпуль", ставший досрочно чемпионом Англии, набрал 89 очков. "Астон Вилла" с 27 баллами расположилась на 18-м месте.