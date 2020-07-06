Буславец сообщила, что перед назначением в Минэнерго прошла детектор лжи

06.07.2020, 3:54, Новости дня

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что при отборе на должность проходила детектор лжи. Об этом она сообщила “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 4 июля.

Буславец сказала об этом, отвечая на вопрос о возможном влиянии на нее некой “промышленной группы”.

“Когда задают мне такой вопрос, даже не знаю, что ответить. Единственное могу сказать, что когда я проходила собеседование, я проходила детектор лжи, который подтвердил ошибочность всех обвинений в отношении какого-то определенного лоббирования кого-то или даже знакомства с этими людьми”, – объяснила она.

И.о. министра подчеркнула, что ей не хотелось бы, чтобы кого-то рассматривали под призмой “чьих ты будешь?”.

“Я – человек, проработавший 15 лет в министерстве. У меня государственная позиция была всегда. Те, кто меня знают очень много лет, знают, какие непростые были приняты решения по определенным вопросам, которые могли вызвать определенные отношения от различных представителей офисов, которые есть на рынке, в том числе электроэнергии”, – отметила Буславец.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.