В детском саду в Тернополе пятеро воспитанников заболели COVID-19

06.07.2020, 3:54, Новости дня

В Тернополе временно закрыли детский сад, в котором зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 5 июля сообщил в Facebook городской штаб по борьбе с коронавирусом.

“Работу тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У пяти воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус”, – говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения COVID-19 среди детей и персонала учреждение закрыли на 14-дневный карантин.

❗️РОБОТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО САДОЧКА №6 ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЮТЬ🔹У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6… Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Pühapäev, 5. juuli 2020

С начала вспышки, по данным штаба, в Тернополе заболело 459 человек, из которых 118 выздоровели, двое скончались.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.