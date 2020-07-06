Ученые из США назвали самое благоприятное время для занятий спортом

06.07.2020, 3:53, Разное

Ученые из США выяснили, какое время является наиболее благоприятным для занятий спортом. Специалисты провели сравнительный анализ эффективности вечерних и утренних тренировок.

Самыми подходящими для физической активности оказались утренние часы. Это связано с тем, что после сна расход калорий происходит быстрее, чем вечером или днем. Спортивные занятия после пробуждения помогут в сжатые сроки добиться плоского живота и стройной фигуры. Утренняя физкультура оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека, а также способствует долголетию. По мнению специалистов, подобный эффект вызван насыщением организма кислородом, а в ранним утром это происходит более интенсивно.

Научные специалисты рекомендуют заниматься спортом по утрам, ведь в это время суток тело использует калории в качестве источника энергии и для наращивания мышечной массы. Утренние тренировки способны улучшить психическую и физическую энергию; развивают сильную самодисциплину; дают возможность быстрее достичь желаемого эффекта в фитнесе.