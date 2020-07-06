Скрижали РФ

06.07.2020, 3:50, Разное

Главное действующее лицо Конституции вступает в силу.

Поправки к Конституции подействовали! Проект «Кафка-Zаговор» записал секретный репортаж с первого заседания Государственной думы в свете обновленного Основного закона.

Комикс: Нюся Красовицкая для «Новой»«Надо предложить судьям „переклясться“ на Священном Писании» Петр Баренбоймкандидат юридических наук, соавтор книг «Библия и Конституция» (1998), «Философия права Пятикнижия» (2012), «Бог, Человек, Конституция» (2020)

— Введение имени Бога в Конституцию РФ через поправку статьи 67 – 1 можно было бы приветствовать как стремление внести больше чего-то божественного в довольно унылую, особенно в последние коронавирусные месяцы, российскую действительность.

Тем более что другие поправки снижают общий уровень Основного Закона, понижая роль судебной власти (правда, Конституционный суд это неожиданно-ожидаемо поддержал), а особенно — устанавливая и закрепляя самодержавную президентскую власть, ничем не ограниченную для конкретного человека. Это настолько очевидно, что,

будучи последовательными, стоило бы теперь при принесении президентской клятвы возлагать руку не на Конституцию, а как раз на Библию, как и принято во многих странах.

Тогда и судьям надо предложить «переклясться» на Священном Писании, чтобы отвечать перед вошедшим в конституционный текст Богом.

Однако, самоуверенно пригласив «Божий суд и Грозного Судию», как два века назад написал Михаил Лермонтов, осознают ли правители РФ до конца, что изменится для них при вступлении в действие этой поправки? Библию они читали навряд ли, но «На смерть поэта» должны были учить наизусть в школе: «И мысли, и дела он знает наперед…». Не лги, не кради, люби ближнего и снова — не кради. А жить на что?

А либерала тоже любить?

От них же все беды в стране! И опять: «Не возводи ложное свидетельство на ближнего». И еще «не преумножай коней…» А как же ежегодное прибавление лошадиных сил перламутрово-черных «мерседесов» и ярко-красных «феррари» (записанных, понятно, на двоюродную тетю, но и тут проблема: теперь иметь тетю в Бразилии ответственным политикам уже нельзя). «Сердцем не надмеваться над собратьями своими», каждый день вслух «перечитывать свиток», где записаны ограничения царских прав, то есть напоминать себе постоянно о тех формальных запретах, которые в Конституции еще остались и их хотя бы для вида нужно соблюдать.

А неожиданная истинно евангельская суть, что «Богово — богову, кесарю — кесарево» означает не нарезание правителю жирного отдельного куска, а, наоборот, подчинения всего «кесарева» всему «Богову».

Как жить-то теперь по этим заповедям?

Чтоб всуе не открывать Библию, вспомним, что там еще у Лермонтова. «Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи», «свободы, гения и правды палачи»… Ну это не к нам, это к царскому режиму двухвековой давности. «И вы, мундиры голубые…» — впрочем, это уже из другого стихотворения.

В общем, Бог, становящийся Богом Конституции России, вносит серьезные вопросы в российскую повестку дня, и говорить о них нужно серьезно. Поэтому я не в восторге от перенесения этой тематики в жанр комикса, вторая часть которого мне совсем не близка. Но можно и понять редакцию газеты, выходящей в стране, где ни Священное Писание, ни Конституцию в основном никто не читает. Но все же, по мне, лучше было бы еще раз стихотворение Лермонтова перепечатать. Его, кажется, уже перестали учить в школах…

Авторы: Евгения Сосина, Леонид Никитинский, Нюся Красовицкая

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