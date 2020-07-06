Le Monde – труды гонконгских демократов исчезли из библиотек из-за нового закона о безопасности

06.07.2020, 3:42, Новости дня

Из библиотек Гонконга стали исчезать книги, написанные деятелями продемократического движения, пишет Le Monde. Как поясняет издание, это связано с вступлением в силу нового китайского закона о национальной безопасности. Хотя официально документ призван бороться с терроризмом и сепаратизмом, многие считают его инструментом для подавления свобод в автономии, подчёркивает газета.



Reuters

Через несколько дней после вступления в силу закона о национальной безопасности из библиотек Гонконга стали исчезать книги, написанные деятелями продемократического движения, пишет Le Monde со ссылкой на электронные регистры. Так, работы одного из самых известных активистов Джошуа Вонга и известного депутата — сторонницы демократии Тани Чан отныне недоступны.

Как напоминает издание, во вторник вечером Китай ввёл в действие в бывшей британской колонии «весьма спорный» закон, заставляющий оппозицию опасаться беспрецедентного со времён возвращения территории Пекину в 1997 году сокращения свобод.

Хотя власти Китая, намеренные таким образом восстановить стабильность после многомесячных протестов прошлого года, утверждают, что действие закона будет распространяться лишь на «небольшое меньшинство» людей, в городе уже царит атмосфера страха, а полиция арестовывает людей, владеющих символами независимости или более обширной автономии Гонконга, передаёт газета.

По словам Вонга, изъятие книг было спровоцировано вступлением в силу закона о национальной безопасности, «который по своей природе является инструментом, призванным поставить под угрозу [свободу] слова» и продолжением «белого террора» — то есть политических преследований.

Как отмечает издание, поиск по интернет-сайтам библиотек показывает, что как минимум три книги Вонга, Чан и интеллектуала Чина Вана больше не доступны к заказу в десятках городских библиотеках.

Департамент культуры и отдыха города, отвечающий за управление библиотеками, заявил, что книги были удалены, поскольку было установлено, что они нарушают закон о национальной безопасности.

Как поясняет Le Monde, вступивший в силу закон направлен на пресечение «подрывной деятельности, сепаратизма, терроризма и сговора с иностранными державами». Правозащитные группы и аналитики, однако, отмечают, что весьма нечёткая формулировка этого закона запрещает высказывание определенных политических взглядов, даже выраженных мирно.