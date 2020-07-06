Личное: Крошка сын к отцу пришёл

06.07.2020, 3:40, Разное

Некоторые наши публичные мужики завели детей от бывших эскортниц. Сегодня эти тёти делают всё, чтобы предстать в глазах общества белыми и пушистыми душечками с безупречной репутацией.



Фото: Соцсети

Поистине остервенело пытаются они переписать свои грязные биографии, именуя себя моделями, бизнес-вумэнами или же просто «счастливыми жёнами и матерями».

В прошлом, до эпохи Интернета, такое было возможно. Сейчас — нет.

Из Интернета слов не выкинешь. Он бережно хранит и всегда будет хранить память о грязном прошлом каждой шлюхи.

Заметили? Я не употребила определение «бывшая» рядом с существительным «шлюха». Шлюхи бывшими не бывают. Ну, как не бывают бывшими убийцы, например.

Это — прописные истины.

Мне интересно другое: мужики, которые подписались не просто на секс, но и на продолжение своего рода со шлюхами, они-то о чём (точнее, чем) думали?

Вот подрастёт сынок, пойдёт в Интернет, увидит стародавние фоточки голой мамы в джакузи или другие отметины её нечистоплотного прошлого и просит: «Мама, а как я появился на свет?» Ну, или у папы спросит: «А как ты познакомился с мамой?»

И что сыну должен ответить отец? В сауне познакомился, куда мама на вызов приехала? Или на светском мероприятии, куда мама проложила себе дорогу ртом и жопой?

Скорее всего, отец сыну соврёт, но рано или поздно мальчик всё увидит, всё прочитает и сделает собственные выводы о том, кто его мама.

И эти выводы разобьют ему сердце, сломают психику и, с большой долей вероятности, жизнь.

Вам стыдно за своё прошлое? Есть в нём что-то такое, о чём бы вы не хотели рассказывать детям?

Расскажите мне.

Я вас слушаю очень внимательно.