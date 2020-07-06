 

Мнение: Гонщики Формулы-1 наплевали на черные жизни

06.07.2020, 3:35, Разное

В мире на глазах идет ломка – ломка всех прежних ритуалов. Ломка – которая, возможно, чревата впереди натуральным расколом. Во всяком случае, нам, друзья, похоже, опять выпало – уже второй раз на своем коротком веку – жить во Время Перемен. Первый раз был на рубеже 80х-90х – когда обрушилась двуполярная картина мира, исчез СССР и, как многие тогда искренне верили (например, чел по имени Фукуяма), “история прекратила течение свое”.

Второе Время Перемен настает, похоже, буквально в эти дни, в это лето. Правда, понять, что проклевывается на этот раз, пока тяжело. Возможно, в 1991 году двуполярный мир сменился многополярным, а в 2020 году однополярный сменится… нет, не многополярным, а ХАОСОМ. Причем не только на межгосударственном уровне, а глубже: все обернется в конечном счете “закукливанием” на уровне неких “общественных ячеек” и исчезновением не только “большинства” как понятия, но и в принципе какой-либо человеческой общности. Будут одни сплошные “меньшинства”, причем – замкнутые сами на себя и малопересекающиеся друг с другом. Там – ячейка ЛГБТ таких, ячейка ЛГБТ сяких, ячейка черных, ячейка цветных, ячейка игроков в танки, ячейка чайлдфри – а между ними одиночки “без особых увлечений” и без своей ячейки, которые будут НИКТО. Но это только одна из гипотез.

Интересный кейс случился сегодня на этапе Формулы-1 в Австрии. Перед стартом некоторые пилоты надели футболки со словами “Черные жизни имеют значение” и встали на одно колено в знак своего уважения к борьбе с расизмом… А некоторые – не встали на колено, то есть – остались стоять. Среди них – наш Даниил Квят. Горжусь парнем – он даже футболку такую не надел.

Источник: Размышления вольного социолога



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