 

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

06.07.2020, 3:30, Новости дня

Пожелавшие вернуться на Родину граждане РФ в воскресенье вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 11.13 мск, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой россиян. В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Первомайская «Монстрация» 2020 года проходит в социальных сетях

14.06 / Ефремов – человек, виновный в гибели человека. Не знающий, как ему теперь жить с грузом вины. Это чувство вины и обнаруживает человеческую душу

30.06 / Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

30.05 / В ВАДА ответили на слова президента ОКР о предвзятости к российским спортсменам

17.06 / Переводчик Горбачева Палажченко: Нэнси Рейган говорила, что ее раздражало, как Раиса Горбачева на первой встрече все время стремилась показать свою начитанность

12.05 / 10 городов КНР с наибольшим объемом розничных продаж потребительских товаров

23.05 / На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

10.06 / «Волонтеры Конституции» решили открыть больше 3 тыс. информационных стендов о голосовании

01.06 / В Крыму найдено тело пропавшей шестилетней девочки

28.06 / Вирусологи рассказали о необычном строении коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска