Трамп проигрывает в ключевых штатах

06.07.2020, 2:50, Новости дня

Небо, борт номер один, гора Рашмор — воплощенная картина американского патриотизма. Скульптор Джон Гутзон Борглум сам выбирал ее главных героев — Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта. Говорят, у того, кто смотрел на них в иллюминатор Boeing, есть мечта когда-нибудь к ним присоединиться.

С высоты, на которой летит Трамп, не видно темных пятен, но ими сейчас покрывается и этот символ США. Вспомнили, что двое из тех, кто высечен в граните, были рабовладельцами, да и сам мемориал стоит на индейской земле. Коренные жители этих мест предлагали компромисс, но на ничью, как и любой летописец-победитель, автор не согласился.

Лицо вождя по имени Неистовый конь тоже могло появиться на горе Рашмор, но скульптор Борглум индейцам отказал. Конную статую из двухсотметрового утеса по соседству вырезают уже 73 года. Почти закончили голову и начали руку.

Свою главную войну — за Черные холмы (так называется этот горный массив) — Неистовый конь проиграл. Правительству США понадобилось найденное в этих местах золото, и договор, подписанный с индейцами в форте Ларами, превратился в труху.

"Я пришел сюда, потому что здесь собрание расистов, а если даже не расистов, то людей, которые поддерживают эту расистскую систему. Они говорят: сделаем Америку снова великой. Она не была великой, никогда здесь не было равенства, всегда были рабы. Мы — коренные американцы — получили право голосовать только после Первой и Второй мировых войн", — сказал один из индейцев.

В руках у молодого человека из племени оглала — флаг индейцев лакота. Сейчас, когда слоган "Жизни чернокожих имеют значение" выучили даже в самых дальних резервациях, народ лакота вспомнил, какое значение для него имеют Черные холмы. Над ними в день прилета Трампа пронесся боевой клич.

Эта группа, скрывающая лица под масками, прикатила на тропу войны на побитом микроавтобусе. Не трубку мира раскуривали они перед началом протестов. Самые радикальные — за то, чтобы покончить с горой Рашмор при помощи динамита. "Это наша земля, здесь мы молимся нашим богам, проводим церемонии на территории Черных холмов, которые незаконно у нас забрали. Мы молились, чтобы нам указали путь и чтобы нас защитили", — говорят собравшиеся.

Видимо, и от полиции — протестующие перекрыли дорогу к мемориалу — и от сторонников Трампа, которым не понравилось, что национальный праздник превращают в политическую распрю.

Протестовать против появления Трампа на горе Рашмор съезжались со всех окрестных резерваций. Медицинские маски на лицах (а они тут у всех) — это тоже часть политического протеста, ведь на трамповском митинге маски к ношению вовсе необязательны.

Поступили легкомысленно. Кривая заболеваемости коронавирусом в США опять круто взяла вверх. Погибших — уже больше 132 тысяч. Зараза подобралась вплотную к трамповской семье. Вирус обнаружили у Кимберли Гилфойл, которая работает в предвыборном штабе и встречается с Дональдом Трампом-младшим. У Трампа-старшего в Южной Дакоте он выступал на разогреве. Провел мероприятие для молодых республиканцев, куда попала и Кристина Малимон, начинающий политик из штата Орегон родом из молдавского города Бельцы.

"Он пошел в офис ради того, чтобы спасти нашу страну. Левая сторона, она видит, как он это успешно делает, и они людям платят для того, чтобы делать вот такие разгромы по всей Америки", — сказала Малимон.

С другой стороны тоже есть те, с кем можно обсудить происходящее по-русски. Бывшая военнослужащая американской США Ксения Воропаева прилетела из Нью-Йорка. "Я нашла это все через организацию "Ветераны — против войны", которая в действии почти 20 лет. То есть это началось после ввода войск в Ирак. И первые солдаты вернулись и начали разъяснять, насколько все это плохо. И сейчас мы, движение ветеранов рассказываем и стараемся остановить глобальную систему войны", — отметила Воропаева.

На этой войне Ксении не повезло. "В плен" взяли одной из первых. Трехчасовое терпение полиции подошло к концу. Зря индейцы и примкнувшие к ним активисты BLM откручивали колеса машина и выпускали шамана. Заклинания на полицию и нацгвардию не подействовали. Тогда пустили в дело кулаки.

У протестующих в руках такие же пластиковые щиты, как и у национальных гвардейцев. На лицах — маски. Начинаются столкновения. Где индейцы, там и ковбои. В туристические городок Кистон у подножия горы Ращмор прискакали сторонники Трампа из пограничного штата Нью-Мексико. В дорогу через полстраны отправились не с пустыми руками.

Ситуация накаляется за считаные секунды. Оружие и у второй стороны этого придорожного конфликта. Майкл Хэррис встал в одиночный пикет, потому что ему не понравилась идея с салютом. Как местный житель он переживает о заповедных лесах.

"Я был здесь вчера и позавчера, и автобус со сторонниками Трампа пытался меня переехать. Они ехали за мной, и когда я остановился на обочине, этот огромный автобус направился прямо на меня. И я почувствовал всю ненависть сторонников Трампа и понял, что я вынужден защищать себя", — сказал Хэррис.

Вообще-то он — республиканец, то есть защищался он от своих. Но в партии раскол. Формально свои же — из республиканского политического комитета — смонтировали ролик, где президента США называют не иначе как товарищ.

"Наши спецслужбы работали сверхурочно, чтобы избрать товарища Трампа. Мы вели войну против так называемой правды, которую вы, загнивающие американцы, распускали про нашего товарища. Мы манипулировали вашими избирателями, распространяли нашу славную пропаганду и вас, американских собак, натравливали друг на друга", — говорится в видео.

Ролик вышел через несколько дней после того, как либеральная The New York Times ошарашила расследованием о якобы связях российских спецслужб с талибами. Москва, мол, приплачивала им за убийства американских солдат фантастические для нищего Афганистана 100 000 долларов за голову одного военного, а Трамп, которому об этом докладывала разведка, сидел сложа руки.

"Люди из разведки даже не верили, что это вообще произошло. Я думаю, это обман газет и демократов", — сообщил Трамп.

Причем обманывают уже даже не своих. Тех давно убедили, что в Белом сидит агент Кремля, а надо будет, убедят, что сидит и марсианин. Расчет — на республиканцев. Среди них много военных и членов их семей. Таких, как бывший моряк из Сан-Диего Ли Гералл, у которого на флоте сейчас служит сын.

"Я не верю в пропаганду, это все отголоски грядущих выборов, в этом и есть "российский след" — когда начинаешь обвинять русских о всех грехах, сразу отвлекается внимание от реальных проблем. Это, как BLM и "Антифа", которые пытаются сделать все, чтобы президент Трамп и его администрация выглядели не в лучшем свете на кануне выборов. Сговор только в Демократической партии. Хилари Клинтон, Барак Обама, вся их администрация — вот у них точно сговор. И Джо Байден – тоже", — уверен Гералл.

Джо Байден в этой компании – конечно — слабое звено. Может подвести. Трудно сговариваться с тем, кто начал заговариваться. Не пора ли к врачу, спросили у Байдена на первой после затяжного карантина пресс-конференции. И речь не о коронавирусе.

"Проходил и постоянно прохожу обследование. Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", — сказал Байден.

Приедет ли Джо Байден на гору Рашмор, если станет президентом, — это вопрос открытый. Во всяком случае и Хиллари Клинтон, и Барак Обама проводили здесь свои мероприятия, за что их никто не клеймил. Кстати, именно при Обаме над горой отгремел предыдущий салют. Так что Трамп получается просто восстановил прерванную на десять лет традицию.

Перед тем как грянули залпы, американский президент обратился к сторонникам. Трамп пообещал создать парк национальной памяти, где будут собраны поверженные радикалами памятники, а какие-то из них восстановят на прежних местах. Впрочем, вся эта война с прошлым — только симптом болезни, о которой пришла пора заявить открыто.

Для тех, кто не выиграл в лотерею билет и не попал на гору, в небе над ней устроили воздушный парад. От кемпинга, где с друзьями из разных штатов расположилась Мэрион Руд, видно было лучше всего. "Люди должны вернуться на работу, нам это необходимо. Нужно продолжать развивать страну, пора заканчивать с подачками от государства. Поначалу это было хорошо, и я брала эти деньги, я их потратила, пора это заканчивать и начать снова зарабатывать. Я люблю Трампа. Вперед, Трамп!" – сказала сторонница американского президента.

Экономика для забуксовавшей кампании Трампа — по опросам, он проигрывает в ключевых штатах — лишь одно из условий успеха. Вторым может стать как раз борьба сохранение американского наследия. С такой удвоенной тягой преодолеть четырехмесячный предвыборный перегон будет намного легче.

Текст:

"Вести недели"