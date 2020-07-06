 

Власти Британии собрались ввести санкции против граждан РФ и Саудовской Аравии

06.07.2020, 2:48, Новости дня

Правительство Великобритании в понедельник, как ожидается, объявит имена граждан РФ и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции «за нарушения прав человека», сообщила Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Рааб не назвал имена граждан России, которым с 6 июля будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании, в случае наличия таковых, будут заморожены. В статье утверждается, что список, как ожидается, будут включать имена людей, якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского, передает ТАСС.

В случае с Саудовской Аравией, как пишет издание, в санкционный список должны попасть лица, связанные с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Санкции должны вступить в силу немедленно.

Рааб также сообщил, что в течение 2020 года санкции могут быть распространены и на лиц, которых Лондон подозревает в коррупции, в притеснении журналистов или людей по причине их религиозных убеждений.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». В МИД Британии заявляли, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Российский генерал заявил об «откровенной русофобии» в Румынии

22.04 / «Шоколадница» планирует продавать свои продукты в обычных магазинах

14.05 / Бизнесу разрешили одновременно брать кредиты под 0% и 2% на зарплату сотрудникам

23.05 / Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая – Минздрав

27.06 / США попытались напугать Китай российскими ракетами

02.05 / Главврач Боткинской больницы рассказал о бессимптомном течении коронавируса

10.04 / Депутаты горсобрания Сочи сдали тест на коронавирус

17.04 / Производство нефти в Китае упало до минимума за 15 месяцев

04.07 / Названы более устойчивые к коронавирусу народы

11.04 / Американка с коронавирусом пожаловалась на бюрократию в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска