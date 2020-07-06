 

Главком ВМФ раскрыл сроки завершения ходовых испытаний подлодки «Волхов»

06.07.2020, 2:48, Новости дня

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда» назвал сроки завершения заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 636.3 «Волхов».

«Вторая по счету [для Тихоокеанского флота России] подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» проходит заводские ходовые испытания, которые завершатся к середине июля», – приводит слова адмирала ТАСС.

Напомним, вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду в конце декабря 2019 года. 25 ноября ТОФ передали первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». В тот же день стали известны сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.



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