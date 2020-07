Мнение: Митинг “Черных пантер”

06.07.2020, 2:45, Разное

Вооруженная негритянская милиция штата Джорджия потребовала удалить один из крупнейших мемориальных объектов Конфедерации в США на горе "Стоун Маунтин".

В субботу в штате Джорджия в государственном парке «Стоун-Маунтин» прошла мощная вооруженная группировка чернокожих ополченцев с требованием убрать один из крупнейших конфедеративных памятников страны. Группа, называющая себя «Не F *** in Around Coalition» (NFAC), также бросила вызов крайне правым группам, таким как Boogaloo Bois и Three Percenters, чтобы встретиться с ними в День независимости. Огромный кварцевый памятник Конфедерации около Атланты, штат Джорджия, украшен резьбой Роберта Ли, Джефферсона Дэвиса и Томаса Дж. "Каменная стена" Джексона. Место является печально известным местом встречи Ку-клукс-клана, который "возродился" на Стоун Маунтин в 1915 году.

Чиновники парка заявили, что протест, в котором приняли участие около 200 человек, прошел мирно, добавив, что они уважают право Первой поправки для собраний в государственном парке.

Отряды Черных Пантер в Сиэтле.

В общем, эти деятели выглядят более организованно, нежели клоуны из "Автономной Зоны Сиэтла".

К этой горе раньше ходили совсем другие марши.

Но те времена прошли.



Митинг в защиту 2-й поправки в Ричмонде.



Как не трудно заметить по ППШ, русский след в очередной раз очевиден.