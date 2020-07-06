Запретить радугу

06.07.2020, 2:42, Разное

Кризис российскому депутату не страшен — он занят имплементацией обнуления в повседневную реальность.

В трилогии «Матрица», которую нынешние студенты относят уже к классическим, старым фильмам, после своих первых побед Нео сталкивается с улучшенной версией агентов компьютерной системы, контролирующей человечество, и говорит им саркастически: «Да вас перепаяли!» И только что адаптировавшиеся к выживанию соратники героя вынуждены продолжить борьбу за существование на новом уровне сложности. Нынешней осенью ничего не подозревающих россиян может ожидать нечто подобное.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил в эфире «Эха Москвы» о том, что после принятия новой редакции Конституции российским парламентариям предстоит тяжкий труд. Вдумайтесь только: чтобы согласовать 206 поправок с действующим законодательством, парламентариям придется принять более 100 новых законов, а также свыше 600 подзаконных актов. Ударники законотворческого труда готовы выполнить основную часть этой титанической задачи уже в осеннюю сессию, а потом, до очередных выборов в Госдуму, думать, как принятое сочетается с уже действующими российскими законами. Никогда прежде в истории российского парламента новые законы не принимались с такой космической скоростью при полном единомыслии депутатов и отсутствии малейшего намека на дискуссию.

Героям эпохи Бориса Грызлова, оставшимся в далеком прошлом, вместе с агентом Смитом из «Матрицы» остается лишь кусать локти от зависти.

С одной стороны, можно порадоваться за парламентариев, которые в отличие от большинства россиян, но наравне с сотрудниками «Росгвардии» на ближайшее будущее надежно трудоустроены. Кризис российскому депутату не страшен — он занят имплементацией обнуления в повседневную реальность. Возможно, думцам даже придется самоизолироваться в здании на Охотном ряду на несколько месяцев — в случае второй волны коронавируса и неподъемной кипы законопроектов.

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Но, с другой стороны, межгалактические планы Госдумы любого человека, жившего в РФ в течение последних 15 лет, должны серьезно пугать. Кажется, что к 2020 году у нас уже есть законы на все случаи жизни, причем практически всегда под законами понимается система запретов, в идеале — с уголовным наказанием. Конечно, никто не в состоянии все эти законы выполнять, что было хорошо видно хотя бы на примере «блокировки» Telegram, над чем в голос смеялись все айтишники. Но смехотворность невыполнимых запретов компенсируется для властей возможностью наказать при желании любого. И вот теперь этот «законотворческий стиль» будет выведен на новый уровень интенсивности.

206 поправок в Конституцию, среди которых уже легендарные меры по спасению русского языка, животных и традиционного брака, должны обрести зримые законные очертания, причем

кто-то — например, за недостаточный уровень любви к родному языку — сядет.

Вспомните, что происходило недавно, скажем, в Татарстане в связи с отменой обязательных уроков татарского, и вы догадаетесь, какой запретительный законопроект смогут принять осенью депутаты. Многим кажется, что запрещать уже нечего, ведь все запрещено. Но это ошибка, связанная с недооценкой наших «народных избранников».

Придумать можно массу интересных вещей. Вот председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова, бывший депутат и член Генсовета «Единой России», взорвала интернет заявлением, что мороженое радужной расцветки может развращать наших детей, и сравнила радугу со свастикой.

И ведь это только начало.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики