 

Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

06.07.2020, 2:23, Разное

Рэпер уверен, что он один из тех кандидатов, который сможет воплотить в жизнь все обещания Америки. Канье Уэст напомнил своим подписчикам, что справиться с тяжелой президентской гонкой ему поможет вера в Бога и его добрые намерения, имеющие безграничную силу.

Сопроводил свое решительное послание музыкант хэштегом #2020VISION. Видимо, Канье Уэст все-таки собрался победить на предстоящих выборах в ноябре этого года. Публикация рэпера вызвала массу восторженных комментариев и подбадривающих речей. Первым на заявление музыканта откликнулся Илон Маск.

“Ты можешь рассчитывать на мою абсолютную поддержку”, – заверил основатель Tesla и SpaceX.

Более того, многие голливудские звезды не смогли пройти мимо ответственного решения Канье Уэста и высказали свое мнение на публике. К команде поддержки рэпера присоединилась и Ким Кардашьян. Супруга музыканта в своем “Инстаграме” напомнила подписчикам о твите Канье. Стоит отметить, что Ким воздержалась от каких-лиюо комментариев.

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Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 4 Июл 2020 в 5:39 PDT

Теперь поклонникам рэпера остается только гадать, дойдет ли мужчина до конца и станет ли новым американским лидером. Напомним, что в прошлом году Канье Уэст тоже успел отличиться. Он шокировал публику своими религиозными взглядами. Оказалось, что музыкант углубился в изучение религии и понял для себя лично важность наличия божественной силы.



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