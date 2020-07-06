Известно, как менялась цена на Mercedes-Benz C-Class в России

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06.07.2020, 2:05, Новости дня

Популярная модель Mercedes-Benz C-Class менялась в цене в течение последних пару лет на рынке России.

Для отечественных покупателей данный автомобиль доступен в нескольких типах кузова. В частности, на рынке предложены купе и седан Mercedes-Benz C-Class, который доступен в многочисленных комплектациях. Кроме того, изначально стоимость автомобиля в базовой версии составляла 2,14 миллиона рублей. Предельная стоимость автомобиля достигала 5,29 миллиона рублей.

Кроме того, уже к лету 2018 года производитель увеличил стоимость автомобиля до 260 тысяч рублей, а спустя год ценник увеличился еще на 50 тыс. рублей. Однако в нынешнем году минимальная стоимость Mercedes-Benz C-Class достигла 2,52 млн рублей в базовом исполнении.



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