 

Власти Ирана сообщили о создании подземных ракетных баз на своих побережьях

06.07.2020, 1:45, Новости дня

Тегеран создал подземные ракетные города на побережье Персидского и Оманского заливов. Об этом рассказал командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Он подчеркнул, что эта мера служит для обеспечения безопасности страны от внешних врагов.

Противники Тегерана, как заявили в КСИР, не в курсе, где конкретно находятся системы ракетных комплексов. Вдоль морской границы исламской республики расположены более 400 морских подразделений с военнослужащими, отмечает телеканал "Россия 24".



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