 

В Иране установлен антирекорд смертности от COVID-19 за сутки

06.07.2020, 1:42, Новости дня

В Иране за сутки скончались 163 больных с коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования страны Сима Садат Лари, проинформировало 5 июля агентство IRNA.

Таким образом, число смертей от COVID-19 достигло в Иране 11 571.

Всего в стране подтверждено с начала эпидемии 240 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние 24 часа – 2560.

От COVID-19 в Иране вылечились 198 949 человек.

Reuters отмечает, что по числу смертей за последние сутки в Иране установлен антирекорд. Предыдущий антирекорд составлял 162 смерти и был установлен 29 июня.

В агентстве объяснили, что число инфицированных резко возросло в Иране после снятия карантинных ограничений, введенных в середине апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 288 094 человека, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали более 530 тыс. больных, выздоровели более 6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Тим Скотт: реформа полиции предотвратит новые случаи гибели от рук полицейских

21.05 / Навку выписали из больницы после коронавируса

04.07 / Замглавы МИД РФ счел ущербной идею проведения расширенного саммита G7

16.04 / Жителей Польши обязали носить маски в общественных местах

04.05 / Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию

20.05 / В Грузии восстановили памятник большевику Нариманову

04.07 / Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

26.04 / Дебютировал новый гибридный кроссовер Lexus NX

17.05 / Эпидемия холеры: как это было

28.04 / Мужчина ударил ребенка поленом и выбросил на мороз за потерянный телефон в НАО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска