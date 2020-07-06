В Боливии сообщили о COVID-19 у главы минздрава

06.07.2020, 1:42, Новости дня

Коронавирусную инфекцию подтвердили у главы минздрава Боливии Марии Эйди Рока. Об этом 5 июля проинформировали в Twitter ведомства.

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— Salud Bolivia (@MinSaludBolivia) July 5, 2020

Агентство Reuters отмечает, что в сообщении говорится о “стабильном состоянии” министра.

В последние дни в Боливии регистрируют сотни новых случаев COVID-19. Сайт минздрава, в частности, отмечает, что 3 июля было зафиксировано 1290 новых пациентов, а 4 июля – 1253 и 58 новых смертей.

Общее число жертв коронавируса в Боливии достигает 1378.

Рока родилась в 1957 году. Министром назначена в мае 2020 года.