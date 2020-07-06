Копы отменяются

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06.07.2020, 1:36, Разное

Фоторепортаж из автономной зоны Нью-Йорка, оккупированной левыми активистами.

В начале июня движение Black Lives Matter, выступавшее на антирасистских протестах после смерти Джорджа Флойда, претерпело некоторые трансформации. Объединившись с анархистами, антифашистами и другими протестующими левого толка они начали занимать территории в Сиэтле (Вашингтон), Портленде (Орегон) и Нью-Йорке, провозглашая оккупированные кварталы свободными от полиции «автономными зонами» (термин из теории анархизма). Они требуют лишить полицию финансирования и перенаправить эти средства на социальные проекты вместо поддержки силовиков, но главная декларируемая цель — окончательное истребление расовых предрассудков. Автономов в Портленде разогнали еще в середине июня, в Сиэтле начались убийства, владельцы магазинов в автономной зоне подали в суд на мэра, 1 июля полиция пошла на штурм и расчистила зону. На данный момент похожие автономии зарождаются в Ричмонде (Виргиния) и Филадельфии (Пенсильвания), активисты в Нью-Йорке продолжают держать оборону. Дмитрий Бухонко-Крошицкий специально для «Новой» узнал, как живут в «Большом яблоке» те, кто готов строить общество без полиции.

Автономная свободная от полиции зона Нью Йорка рядом с городской мэрией и недалеко от Бруклинского моста.Реакция на камеру внутри зоны не очень хорошая. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Главный призыв — отобрать у полиции финансирование. К президенту тоже есть вопросы. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»«Расизм и капитализм идут рука об руку». Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Старый лозунг ACAB. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Цитата американского художника Поупа Эла «С белыми можно договориться». Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Девушка возле плаката с именем погибшего Джорджа Флойда. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»«Марксистские феминистки за аболиционизм (отмену полиции)». Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Всегда открытый парк рядом с автономной зоной закрыт. Впрочем, полицейские здесь очень доброжелательные. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Метро в зоне не работает. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»«Отдел по делам искусств». Основная задача — рисовать плакаты. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Еда довольно разнообразная, и выпечка, и фрукты, разные этнические блюда тоже. И все без ограничений, сколько хочешь. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    Путеводитель по расизму. Профессор Шанинки объясняет, почему движение Black Lives Matter взорвало Америку и как его воспринимают в РоссииСпальная зона. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий, специально для «Новой»Дмитрий Бухонко-Крошицкий
фотограф

Источник: Новая газета



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