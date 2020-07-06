Рассекречены достоинства нового Nissan Leaf 2020 модельного года

06.07.2020, 1:00, Новости дня

Обновленный электрокар Nissan Leaf 2020 частично рассекречен до официальной презентации.

К настоящему времени объявлено, что разработчики исправили ситуацию с зазорами на кузове, тогда как автомобиль выглядит более качественным. Особое внимание уделено вопросам лакокрасочного покрытия автомобиля. Более того, электрическая новинка Nissan Leaf 2020 имеет более удобную управляемость, которая достигнута благодаря электроусилителю руля.

Отличительной особенностью Nissan Leaf 2020 указана также мягкая подвеска, а также современные системы безопасности, включая Safety Shield 360. Остальные параметры транспортного средства будут объявлены несколько позже, а пока характеристики остаются неизвестными.